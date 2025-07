Complexe résidentiel New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand

Posséder une villa privée avec un style de vie de villégiature complet pour le prix d'un condo. Une collection premium de 26 villas de un et deux étages, avec 1-2 chambres, conçues pour offrir aux acheteurs quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, une maison tropicale privée avec une suite complète d'équipements de luxe.

Complexe redéfinit la vie tropicale à travers un langage architectural audacieux qui fusionne le charme méditerranéen avec un minimalisme tropical artificieux. Chaque villa n'est pas seulement une résidence mais une expérience visuelle – élégante, expressive et résolument distinctive dans un marché inondé de design générique. Les villas sont nichées dans des jardins privés de palmiers, d'agrumes et de flore indigène, offrant aux clients un sentiment de luxe isolé tout en restant dans une communauté animée et gérée.

Caractéristiques des appartements

Tropical Deco — à l'intérieur, des plafonds voûtés avec des textures tissées de roseaux rencontrent des meubles fabriqués à la main, un éclairage artisanal, des sols en terrazzo, et une palette de design de tons indigo, sable et coucher de soleil. Les plans offrent une intimité naturelle: Chaque détail — des angles d'éclairage à l'échelle des meubles — est optimisé pour le confort et la location photogénique.

intimité maximale.

ROI maximum.

Conception maximale.

5% OFF pour 100% prépaiement anticipé multi-unité incitatif acheteur (sur 2+ villas).

Licenciement de 30 ans.

Plein soutien juridique et fiscal du côté du promoteur.

Terrains enregistrés sous Société thaïlandaise avec structure de contrat sécurisée.

Niché entre Chaweng et Lamai, à quelques minutes de la plage et des principales attractions.

Calme mais central: Entouré de verdure paisible, mais proche du cœur de l'île.

Zone à forte demande: Entouré de stations balnéaires, de villas et de retraites de bien-être.

Excellente connectivité : 15 min à l'aéroport, 10 min au Festival Central Samui, 5 min à la plage de Chaweng, 200 mètres à la mer.

Accès facile : restaurants, écoles internationales et hôpitaux.

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité