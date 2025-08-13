  1. Realting.com
Complexe résidentiel New complex of villas on the first sea line, 10 meters from the beach, Samui, Thailand

Baan Mae Nam, Thaïlande
$279,239
ID: 27408
In CRM: 2473340
Dernière actualisation: 12/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Surat Thani
  • Village
    Baan Mae Nam

À propos du complexe

Un complexe résidentiel haut de gamme de 7 villas situé dans le quartier de Maenam à Koh Samui, à quelques pas de la pittoresque plage Ban Tai. Le projet combine luxe, confort et intimité, offrant aux résidents un niveau de vie élevé dans l'un des endroits les plus paisibles et recherchés de l'île.

Chaque villa a sa propre piscine et terrasse. Les fenêtres panoramiques remplissent l'espace d'air et de lumière, créant l'harmonie avec la nature environnante. Le complexe dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour une vie confortable, y compris une salle de sport, sauna, parking.

Avantages
  • Rendement élevé — de 11%.
  • En front de mer.
  • Développeur expérimenté créant des résidences premium dans des endroits privilégiés.
  • Zone privée et système de sécurité.
Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à seulement 10 mètres de Ban Tai Beach, qui est situé dans le nord-ouest de Koh Samui et est considéré comme l'un des meilleurs endroits pour des vacances en famille. Il fait environ 1 kilomètre de long, et la côte est couverte de sable blanc fin entrecoupé de coquillages. La mer ici est peu profonde avec une entrée lisse, ce qui le rend idéal pour la natation avec les enfants. L'eau est généralement calme et claire, surtout en saison sèche.

Baan Mae Nam, Thaïlande

Vous regardez
