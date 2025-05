Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand

Villas et maisons de ville avec des intérieurs modernes, construits avec des technologies écologiques et des matériaux de qualité. Ces villas incarnent l'équilibre parfait entre tranquillité tropicale et sophistication contemporaine.

Caractéristiques principales de la propriété :

11 villas design offrant une intimité et une exclusivité inégalées

Propriété libre pour votre tranquillité complète

Design élégant utilisant des matériaux naturels et des équipements modernes

3 chambres spacieuses – idéales pour la famille ou le divertissement

Cuisine moderne entièrement équipée pour vos aventures culinaires

Parking privé pour votre confort

Développeur fiable - une entreprise avec une expérience dans le marché immobilier Samui depuis 2014, enregistrée en Thaïlande

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Ce complexe de villa exclusif est situé au cœur de Choeng Mon, l'un des endroits les plus populaires sur Koh Samui.

Chong Mon La plage est située dans la partie nord de l'île et convient aux familles avec enfants en raison de son entrée confortable dans l'eau et l'absence de grandes vagues. Dans la zone de la plage il ya des supermarchés, location de jet ski, bars et restaurants.

La plage de Chaweng se trouve à 5 km du complexe.