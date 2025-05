Complexe résidentiel Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand

Le projet est un complexe de plusieurs appartements et villas avec 1-3 chambres. Situé à seulement 5 minutes de la plage, des restaurants et du supermarché. Une piscine privée avec vue imprenable sur la mer depuis chaque chambre, les eaux émeraudes de la baie de Lamai et les cocotiers luxuriants.

Les unités sont équipées de cuisine européenne, d'appareils électroménagers, d'articles sanitaires, de placards et de meubles.

Le complexe offre des espaces communs aménagés avec des terrains verts et un jardin.

Emplacement et infrastructure à proximité

Samui est la deuxième île de Thaïlande. L'achat d'une maison sur Koh Samui est non seulement un investissement financier, mais aussi une occasion de vous plonger dans l'atmosphère unique de cette destination tropicale.

L'île Samui offre un certain nombre de caractéristiques: nature exotique, y compris les palmiers, plages de sable blanc et forêts tropicales denses; patrimoine culturel comme les temples bouddhistes et les monastères.

L'île dispose d'une infrastructure bien développée comprenant des écoles, des centres médicaux, des supermarchés, des restaurants et des banques, ce qui lui permet d'être une résidence permanente ou touristique. Samui est facilement accessible grâce à son aéroport international, offrant des vols et des connexions pratiques vers d'autres régions de la Thaïlande et le monde.