  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Denia
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia

Denia, Espagne
depuis
$523,867
;
28
Laisser une demande
ID: 27896
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Ville
    Denia

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante

Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerranéenne, dans la région de la Costa Blanca. Les appartements en bord de mer sont un choix idéal pour les amateurs de plage.

Le projet est entouré d'une variété de commodités quotidiennes et sociales, notamment des restaurants haut de gamme, des bars concept, des supermarchés, des pharmacies et des arrêts de bus. Il faut environ une heure pour rejoindre l'aéroport d'Alicante et la gare du train rapide AVE, qui constitue la principale liaison de transport entre Alicante et Madrid.

Situés dans un complexe résidentiel en première ligne des plages de sable de Dénia, ces appartements à vendre à Denia, Espagne offrent de grands espaces communs et une gamme d'équipements sociaux. Les résidents peuvent profiter de piscines communes pour adultes et enfants, douches extérieures, jardins paysagers, caméras de sécurité et accès direct à la plage.

La résidence propose des appartements de 2 ou 3 chambres, chacun offrant un salon spacieux avec une cuisine américaine moderne et de grandes fenêtres coulissantes offrant une vue imprenable sur la mer. Ces appartements en bord de mer sont livrés et prêts à emménager. Ils sont équipés d'une porte d'entrée renforcée, stores motorisés, pré-installation de climatisation, systèmes d'éclairage LED, eau chaude aérothermique, une cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers et un lave-vaisselle. Les appartements sont conçus pour maximiser la lumière naturelle du soleil et bénéficier de brises chaudes.


ALC-00277

Localisation sur la carte

Denia, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Espagne
depuis
$314,980
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$373,181
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$965,327
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$847,604
Immeuble Navale Residencial
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$269,826
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$523,867
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Afficher tout Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Immeuble Marea by Missoni DarGlobal
Casares, Espagne
depuis
$1,13M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Located in the immediate vicinity of the Finca Cortesin Resort, Marea, interiors by Missoni, is designed around the Costa Del Sol. The breathtaking landscape of Sol, the fascinating Mediterranean Sea, and a world-class golf course. A luxury residential community in Finca Cortesin, offers a …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,18M
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Benijofar, Espagne
depuis
$267,071
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 117–218 m²
3 objets immobiliers 3
Les maisons du Residencial Moma II disposent de deux, trois ou quatre chambres et d'une superficie bâtie de 97 m², complétée par de spacieuses terrasses de 20 m². Les résidents auront accès à une piscine commune, un accès au garage et une cuisine américaine moderne. L'orientation sud-ouest o…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
218.0
473,246
Apartment 3 chambres
117.0 – 154.0
333,156 – 397,903
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications