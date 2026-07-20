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Quartier résidentiel Rue calme – proche mer – immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,74M
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2
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ID: 38470
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Khovevei Zion, 24

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de Ben-Yehuda, Allenby, le Shouk Hacarmel et à quelques pas de la mer ! Immeuble boutique de 6 appartements seulement. 1 appartement par étage. Livraison prévue fin 2026. Haut standing avec smart home, climatisation VRF et bien plus encore. 2e étage sur 6 avec ascenseur. 105 m² + 9 m² de terrasse. 3 expositions. 1 parking. Prix : 8 350 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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