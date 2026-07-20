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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf, rénové

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38461
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Maze, 37

À propos du complexe

sublime pentahouse dans le coeur de tel. aviv 2 pieces dans immeuble neuf 60 m2 habitable + 2 terrasses de 30 m2 = 60m2 ascenseur lumineux et calme a ne pas louper

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Tel-Aviv, Israël
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