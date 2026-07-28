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Quartier résidentiel Magnifique villa construite sur 4 étages avec piscine à vendre au cœur de raanana

Raanana, Israël
depuis
$4,23M
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9
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ID: 39607
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaOren

À propos du complexe

Référence : RN 107 Quartier : Kiryat Ganim, quartier le plus prise de Raanana, à la limite de Herzliya Quartier calme, verdoyant et résidentiel, à l’entrée d’une voie sans issue Proche des transports en commun, bus et gare de Ra’anana Proche du lev hapark, d’un centre commercial avec supermarchés, pharmacie, cinéma, salle de sports et restaurants. Nombreuses synagogues. Magnifique villa 8 pièces sur 4 niveaux, sous-sol compris Surface habitable de 402 m2 Terrain de 350 m2 Jardin avec piscine privée de 35 m2 Climatisation centralisée Maison lumineuse : style provençal, design par architecte Description de la villa : 4 suites parentales aux étages supérieurs avec salle de bains et meubles intégrés, au rez-de-chaussée (100 m2) : 1 grand salon avec cheminée au fuel, cuisine américaine de la marque Regba, salle à manger, salon TV A l’extérieur : grande terrasse avec piscine et pergola en fer forgé Et une autre en pelouse synthétique, avec barbecue Aux entresols, buanderie et toilettes invités Au sous-sol : home cinéma, 1 grand bureau double, mamad et une autre chambre, une salle de bain, une kitchenette, un rangement Sol en marbre presque de partout, sol en parquet laminé/stratifié dans les chambres Chargeur voiture électrique

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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