Quartier résidentiel Magnifique villa construite sur 4 étages avec piscine à vendre au cœur de raanana

Référence : RN 107
Quartier : Kiryat Ganim, quartier le plus prise de Raanana, à la limite de Herzliya
Quartier calme, verdoyant et résidentiel, à l’entrée d’une voie sans issue
Proche des transports en commun, bus et gare de Ra’anana
Proche du lev hapark, d’un centre commercial avec supermarchés, pharmacie, cinéma, salle de sports et restaurants.
Nombreuses synagogues.
Magnifique villa 8 pièces sur 4 niveaux, sous-sol compris
Surface habitable de 402 m2
Terrain de 350 m2
Jardin avec piscine privée de 35 m2
Climatisation centralisée
Maison lumineuse : style provençal, design par architecte
Description de la villa : 4 suites parentales aux étages supérieurs avec salle de bains et meubles intégrés, au rez-de-chaussée (100 m2) : 1 grand salon avec cheminée au fuel, cuisine américaine de la marque Regba, salle à manger, salon TV
A l’extérieur : grande terrasse avec piscine et pergola en fer forgé
Et une autre en pelouse synthétique, avec barbecue
Aux entresols, buanderie et toilettes invités
Au sous-sol : home cinéma, 1 grand bureau double, mamad et une autre chambre, une salle de bain, une kitchenette, un rangement
Sol en marbre presque de partout, sol en parquet laminé/stratifié dans les chambres
Chargeur voiture électrique