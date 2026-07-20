Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants

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Nouveauté exclusive à la vente – Penthouse de luxe à Eilat !
Propriété rare dans le district 2 de Shahamon :
À un prix exceptionnel de 4 300 000 NIS (prix de clôture)
✨ Penthouse de plain-pied dans un programme immobilier neuf (seulement un an et demi !)
✨ Superficie totale de 260 m² : 160 m² habitables + 100 m² de balcon et rangements.
Hauteur sous plafond d'environ 3 mètres.
Vue panoramique imprenable sur le golfe d'Eilat depuis le balcon, avec un panorama à couper le souffle sur 4 axes.
Confort et bien-être absolus :
• Piscine privée de 1,60 mètre de profondeur – profitez du calme face à la vue.
• Cuisine intégrée luxueuse avec un îlot central spacieux.
• Système électrique modernisé et volets roulants électriques dans tout l'appartement.
• Double fenêtre avec volet intérieur dans le séjour pour un confort optimal.
• Climatisation centrale et climatisation individuelle dans chaque pièce.
Commodités pratiques :
• Double place de parking inscrite au registre foncier.
• Mamad, ascenseur, buanderie, 2 salles de bain avec douche et toilettes.
Localisation sur la carte
Eilat, Israël
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