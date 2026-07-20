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Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants

Eilat, Israël
depuis
$1,30M
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ID: 38419
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    HaOsher

À propos du complexe

Nouveauté exclusive à la vente – Penthouse de luxe à Eilat ! Propriété rare dans le district 2 de Shahamon : À un prix exceptionnel de 4 300 000 NIS (prix de clôture) ✨ Penthouse de plain-pied dans un programme immobilier neuf (seulement un an et demi !) ✨ Superficie totale de 260 m² : 160 m² habitables + 100 m² de balcon et rangements. Hauteur sous plafond d'environ 3 mètres. Vue panoramique imprenable sur le golfe d'Eilat depuis le balcon, avec un panorama à couper le souffle sur 4 axes. Confort et bien-être absolus : • Piscine privée de 1,60 mètre de profondeur – profitez du calme face à la vue. • Cuisine intégrée luxueuse avec un îlot central spacieux. • Système électrique modernisé et volets roulants électriques dans tout l'appartement. • Double fenêtre avec volet intérieur dans le séjour pour un confort optimal. • Climatisation centrale et climatisation individuelle dans chaque pièce. Commodités pratiques : • Double place de parking inscrite au registre foncier. • Mamad, ascenseur, buanderie, 2 salles de bain avec douche et toilettes.

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Eilat, Israël
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