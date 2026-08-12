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Quartier résidentiel Top investissement tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$829,170
12/08/2026
$829,170
11/08/2026
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ID: 39809
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaSharon, 21

À propos du complexe

TOP INVESTISSEMENT Le projet se situe dans une petite rue calme du quartier Florentine qui continue son renouvellement. Proche de l'autoroute Ayalon, à 50m de la ligne violette du tramway et à 300m de la ligne verte.. Appartements 2 pièces 50m2 + 6m2 de terrasse Mamad (abri) Climatisation A partir du 1er étage À partir de 2.490.000 Shekels Appartements 3 pièces 50m2 + 6m2 de terrasse Mamad (abri) Climatisation A partir du 1er étage À partir de 2.550.000 Shekels Le projet est actuellement en prévente. Il a déjà obtenu le permis de construire et doit commencer la construction en Novembre 2024. La remise des clés est prévue pour Avril 2027. Possibilité de négocier 20% signature et 80% remise des clefs.

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Tel-Aviv, Israël
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