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Quartier résidentiel Grand 4 pieces a pinkas a cote de park tsameret

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
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ID: 38846
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinkas, 67

À propos du complexe

En vente en exclusivité, Quartier Nouveau Nord 67 rue Pinkas Immeuble sécurisé et entretenu 1er étage, exposition arrière Appartement de 113 m², 4 pièces Immeuble carré à rénover Triple exposition Ascenseur accessible Chauffage central au sol, eau chaude 24h/24 et 7j/7 Chauffage au sol Grand abri dans l'immeuble Parking privé sous abri

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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