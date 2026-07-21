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Quartier résidentiel Bonne occasion à ne pas manquer! idéal investissement, grand 4 pièces à vendre, proche de toutes commodités, alef, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$770,800
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ID: 38850
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Référence : AS 1014 Quartier : Alef Immeuble moderne après Tama 4 pièces dont mamad Surface de 124 m2 2 terrasses, dont une spacieuse de 15 m² entièrement fermée par des baies vitrées 5e étage avec ascenseur Climatisation Grande suite parentale avec terrasse 2 salles de bain Appartement clair et spacieux

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

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