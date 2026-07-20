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Quartier résidentiel Dans immeuble rÉnovÉ – appartement 3 piÈces en trÈs bon État avec miklat

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
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8
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ID: 38534
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKalir, 11

À propos du complexe

Immeuble rénové et parfaitement entretenu Avec abri de protection (Miklat) Appartement de 3 pièces au 2ᵉ étage sans ascenseur Environ 65 m² Rénové et très lumineux Belle hauteur sous plafond Balcon-terrasse fermé Vue dégagée et verdoyante sur la rue Prix demandé : 3 790 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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