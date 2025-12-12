  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Mer-Rouge
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Hurghada
4
Complexe résidentiel Storia Del Mare
Complexe résidentiel Storia Del Mare
Hurghada, Égypte
depuis
$50,417
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 78 m²
2 objets immobiliers 2
We are proud to present to you our new resort project Storia Del Mare, one of the most luxurious projects in the center of Hurghada. The Storia Del Mare project was developed by Castello. The project has a pedestrian promenade on the seashore, rooms with sea views and panoramic views. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
90,968
Développeur
Castello
Laisser une demande
Résidence La Bella Resort
Résidence La Bella Resort
Hurghada, Égypte
depuis
$32,022
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
Surface 46–128 m²
10 objets immobiliers 10
La Bella Resort Hurghada is a new and inspiring project. It comprises of 149 units in total and the units start from 30m2 to 160m2. Situated in the heart of hurghada right on the promenade in Mamsha will lie a number of one-, two- and three-bedroom units overlooking the Red Sea. With ever…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.0 – 64.0
37,605 – 71,935
Apartment 2 chambres
80.0 – 93.0
78,105 – 86,880
Apartment 3 chambres
128.0
121,632 – 121,808
Agence
Hurghadians Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Storia Del Mare
Complexe résidentiel Storia Del Mare
Hurghada, Égypte
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Développeur
Castello
Laisser une demande
OneOne
Immeuble Cala
Immeuble Cala
Mer-Rouge, Égypte
depuis
$136,045
Options de finition Аvec finition
Surface 103–150 m²
7 objets immobiliers 7
Vivez le style de vie côtier ultime dans ce magnifique penthouse situé au cœur de Cala, Sahl Hashesh. Parfaitement mélangée à l'élégance moderne avec le charme de la mer, cette propriété offre une retraite exclusive à quelques pas de l'Egypte les plages les plus vierges.✨Faits saillants de l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
103.0
166,070
Apartment 2 chambres
112.0 – 121.7
164,421 – 201,255
Apartment 3 chambres
150.0
236,158
Développeur
capital link developments
Laisser une demande
Immeuble One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Immeuble One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Égypte
depuis
$33,165
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Surface 40–62 m²
5 objets immobiliers 5
Platinum Resort An integrated complex of residential and commercial spaces providing everything you need to get away and enjoy your retreat, all year round. Minutes away from Downtown, with amenities that ensure you will never need to interrupt your time, designed by professional architec…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0 – 62.0
25,571 – 61,051
Apartment 2 chambres
55.0
51,658
Agence
Hurghadians Property
Laisser une demande
