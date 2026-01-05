Complexe résidentiel Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Bienvenue à Atlantis: Où la vie moderne rencontre le luxe côtier

Découvrez Atlantis by Castello Development, une communauté résidentielle sophistiquée de 41 500 m2 au cœur d'Hadaba. Conçu pour l'élégance, le confort et la commodité, Atlantis offre un mélange parfait de design contemporain et de vie de style resort.

Services exceptionnels

Tout ce dont vous avez besoin, tout en un seul endroit:

• 164 m2 Piscine – Parfait pour la détente et les loisirs

• Terrain de jeux pour enfants – Espace extérieur sûr et attrayant pour les enfants

• Stationnement sous surveillance – sécurisé et pratique (en supplément)

• Professional Rental Services Office – Offre publicité, réservations, réception, salles de réunion, et services de nettoyage

• Global Mall & Parking – Profitez du shopping et des loisirs dans votre communauté



Avec Homes Bay

Chez Homes Bay, nous vous accompagnons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une totale transparence, un soutien multilingue et des offres de développement exclusives adaptées à vos objectifs d'investissement et vos préférences de style de vie.