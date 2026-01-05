  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Complexe résidentiel Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Al Hadaba, Égypte
depuis
$42,109
depuis
$1,928/m²

14
ID: 33126
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Al Hadaba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Bienvenue à Atlantis: Où la vie moderne rencontre le luxe côtier
Découvrez Atlantis by Castello Development, une communauté résidentielle sophistiquée de 41 500 m2 au cœur d'Hadaba. Conçu pour l'élégance, le confort et la commodité, Atlantis offre un mélange parfait de design contemporain et de vie de style resort.

Services exceptionnels
Tout ce dont vous avez besoin, tout en un seul endroit:
• 164 m2 Piscine – Parfait pour la détente et les loisirs
• Terrain de jeux pour enfants – Espace extérieur sûr et attrayant pour les enfants
• Stationnement sous surveillance – sécurisé et pratique (en supplément)
• Professional Rental Services Office – Offre publicité, réservations, réception, salles de réunion, et services de nettoyage
• Global Mall & Parking – Profitez du shopping et des loisirs dans votre communauté

Avec Homes Bay
Chez Homes Bay, nous vous accompagnons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une totale transparence, un soutien multilingue et des offres de développement exclusives adaptées à vos objectifs d'investissement et vos préférences de style de vie.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 57.0
Prix ​​par m², USD 1,395
Prix ​​de l'appartement, USD 79,518

Localisation sur la carte

Al Hadaba, Égypte

Revue vidéo de complexe résidentiel Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

