Club house Hurghada

Holidays Park Resort est un développement résidentiel historique redéfinissant la vie côtière de luxe sur la côte de la mer Rouge de Hurghada. S'étendant sur 54 000 m2 avec seulement 20% de surface construite, le projet allie espace, élégance et confort dans un environnement serein.

Cette communauté exclusive allie une architecture moderne, de vastes jardins paysagers et le plus grand complexe de piscines résidentielles de la mer Rouge, offrant aux résidents un style de vie exceptionnel de loisirs, d'intimité et de sophistication. Que vous cherchiez une maison de vacances, une résidence permanente ou un investissement à haut rendement, Holidays Park Resort offre l'équilibre parfait du luxe et de la valeur à long terme.