  2. Égypte
  3. Al Hadaba
Club house Hurghada

Al Hadaba, Égypte
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
1
ID: 33077
Dernière actualisation: 18/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Al Hadaba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Holidays Park Resort est un développement résidentiel historique redéfinissant la vie côtière de luxe sur la côte de la mer Rouge de Hurghada. S'étendant sur 54 000 m2 avec seulement 20% de surface construite, le projet allie espace, élégance et confort dans un environnement serein.

Cette communauté exclusive allie une architecture moderne, de vastes jardins paysagers et le plus grand complexe de piscines résidentielles de la mer Rouge, offrant aux résidents un style de vie exceptionnel de loisirs, d'intimité et de sophistication. Que vous cherchiez une maison de vacances, une résidence permanente ou un investissement à haut rendement, Holidays Park Resort offre l'équilibre parfait du luxe et de la valeur à long terme.

Localisation sur la carte

