  2. Égypte
  3. Hurghada
  4. Complexe résidentiel High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Hurghada, Égypte
depuis
$39,600
depuis
$1,101/m²
BTC
0.4710295
ETH
24.6886688
USDT
39 151.5208439
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10 1
ID: 33145
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Vivez une vie contemporaine au CLAN, une communauté résidentielle bien planifiée de plus de 10 000 m2 à Magawish, directement devant l'Hôtel Eagle.
Le CLAN est conçu pour le confort, la commodité et l'élégance moderne.
Vivez dans une communauté vibrante entourée de services essentiels, d'espaces de loisirs et d'une atmosphère accueillante.
CLAN combine vie résidentielle moderne avec un cadre de vie actif.

Caractéristiques exclusives
Quatre piscines (dont deux piscines chauffées)
Deux jacuzzis et un bar avec piscine extérieure
Café, café et restaurants décontractés
Zone de jeu pour enfants et gymnases entièrement équipés
Commerces de détail, supermarchés et pharmacies au sein de la communauté
Six entrées fermées avec sécurité complète 24/7
Parking souterrain pour plus de commodité

Plans de paiement flexibles
20% de réduction en espèces pour les acheteurs initiaux
20% d'acompte avec versements jusqu'à 60 mois
15% d'acompte avec versements jusqu'à 48 mois

Frais d'entretien: 10% (une seule fois)
Date de livraison: décembre 2027

Homes Bay – Votre partenaire immobilier
Homes Bay vous accompagne depuis la première enquête jusqu'au contrat final avec une transparence totale, une orientation multilingue et l'accès à des opportunités d'investissement exclusives.

Localisation sur la carte

Hurghada, Égypte
Éducation
Alimentation et boissons

Revue vidéo de complexe résidentiel High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

