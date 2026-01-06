Complexe résidentiel High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Vivez une vie contemporaine au CLAN, une communauté résidentielle bien planifiée de plus de 10 000 m2 à Magawish, directement devant l'Hôtel Eagle.

Le CLAN est conçu pour le confort, la commodité et l'élégance moderne.

Vivez dans une communauté vibrante entourée de services essentiels, d'espaces de loisirs et d'une atmosphère accueillante.

CLAN combine vie résidentielle moderne avec un cadre de vie actif.

Caractéristiques exclusives

Quatre piscines (dont deux piscines chauffées)

Deux jacuzzis et un bar avec piscine extérieure

Café, café et restaurants décontractés

Zone de jeu pour enfants et gymnases entièrement équipés

Commerces de détail, supermarchés et pharmacies au sein de la communauté

Six entrées fermées avec sécurité complète 24/7

Parking souterrain pour plus de commodité



Plans de paiement flexibles

20% de réduction en espèces pour les acheteurs initiaux

20% d'acompte avec versements jusqu'à 60 mois

15% d'acompte avec versements jusqu'à 48 mois

Frais d'entretien: 10% (une seule fois)

Date de livraison: décembre 2027

Homes Bay – Votre partenaire immobilier

Homes Bay vous accompagne depuis la première enquête jusqu'au contrat final avec une transparence totale, une orientation multilingue et l'accès à des opportunités d'investissement exclusives.