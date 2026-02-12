  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Appartement dans un nouvel immeuble Soulferyo – Sahl Hasheesh

Mer-Rouge, Égypte
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
10 1
ID: 33336
Dernière actualisation: 12/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Soulferyo – Sahl Hashesh est un projet résidentiel de luxe à faible densité stratégiquement situé dans l'un des endroits les plus recherchés de Sahl Hashesh, donnant directement sur le terrain de golf et à seulement 5 minutes de la vieille ville.

Situé sur 53 000 m2 avec seulement 250 unités exclusives, le projet assure l'intimité, l'espace et la valeur à long terme. Le mélange d'unités va de 1 à 4 chambres à coucher, y compris les élégantes maisons de ville, la restauration aux utilisateurs finaux et les investisseurs.

Les résidents jouissent d'un style de vie d'hôtel avec de multiples caractéristiques d'eau, un accès privé à la plage, des installations de clubhouse, des restaurants sur le toit et une infrastructure axée sur le bien-être.

Du point de vue de l'investissement, Soulferyo se distingue par de solides progrès dans le domaine de la construction, par la construction en propriété exclusive des promoteurs et par un statut juridique clair sous une seule entité juridique, assurant confiance et sécurité.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 179.0
Prix ​​par m², USD 1,747
Prix ​​de l'appartement, USD 312,712

Localisation sur la carte

Mer-Rouge, Égypte
Alimentation et boissons

Revue vidéo de immeuble Soulferyo – Sahl Hasheesh

