Appartement dans un nouvel immeuble Soulferyo – Sahl Hasheesh

Soulferyo – Sahl Hashesh est un projet résidentiel de luxe à faible densité stratégiquement situé dans l'un des endroits les plus recherchés de Sahl Hashesh, donnant directement sur le terrain de golf et à seulement 5 minutes de la vieille ville.

Situé sur 53 000 m2 avec seulement 250 unités exclusives, le projet assure l'intimité, l'espace et la valeur à long terme. Le mélange d'unités va de 1 à 4 chambres à coucher, y compris les élégantes maisons de ville, la restauration aux utilisateurs finaux et les investisseurs.

Les résidents jouissent d'un style de vie d'hôtel avec de multiples caractéristiques d'eau, un accès privé à la plage, des installations de clubhouse, des restaurants sur le toit et une infrastructure axée sur le bien-être.

Du point de vue de l'investissement, Soulferyo se distingue par de solides progrès dans le domaine de la construction, par la construction en propriété exclusive des promoteurs et par un statut juridique clair sous une seule entité juridique, assurant confiance et sécurité.