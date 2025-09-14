Appartement dans un nouvel immeuble Cala

Vivez le style de vie côtier ultime dans ce magnifique penthouse situé au cœur de Cala, Sahl Hashesh. Parfaitement mélangée à l'élégance moderne avec le charme de la mer, cette propriété offre une retraite exclusive à quelques pas de l'Egypte les plages les plus vierges.

✨Faits saillants de la propriété :

Plan de penthouse spacieux avec salon ouvert et salle à manger.

Terrasse privée/balcon donnant sur le resort.

Intérieurs lumineux avec des fenêtres au plafond maximisant la lumière naturelle.

Cuisine entièrement équipée avec finitions premium.

Chambres confortables conçues pour la détente et l'intimité.

Salle de bains contemporaine avec design épuré.

🌊Mode de vie et emplacement :