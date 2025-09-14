  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Appartement dans un nouvel immeuble Cala

Appartement dans un nouvel immeuble Cala

Mer-Rouge, Égypte
depuis
$136,045
depuis
$1,700/m²
;
10
ID: 27584
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

English English

Vivez le style de vie côtier ultime dans ce magnifique penthouse situé au cœur de Cala, Sahl Hashesh. Parfaitement mélangée à l'élégance moderne avec le charme de la mer, cette propriété offre une retraite exclusive à quelques pas de l'Egypte les plages les plus vierges.

✨Faits saillants de la propriété :

  • Plan de penthouse spacieux avec salon ouvert et salle à manger.

  • Terrasse privée/balcon donnant sur le resort.

  • Intérieurs lumineux avec des fenêtres au plafond maximisant la lumière naturelle.

  • Cuisine entièrement équipée avec finitions premium.

  • Chambres confortables conçues pour la détente et l'intimité.

  • Salle de bains contemporaine avec design épuré.

🌊Mode de vie et emplacement :

  • Situé à Cala, Sahl Hashesh, une communauté fermée réputée pour ses eaux cristallines, ses plages de sable et ses installations de classe mondiale.

  • Accès direct à une piscine commune et à des jardins paysagers.

  • À quelques minutes de la promenade de la vieille ville, des restaurants animés, et des endroits de plongée / plongée.

  • A 20 minutes de l'aéroport international Hurghada, offrant confort et accessibilité.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 112.0 – 121.7
Prix ​​par m², USD 1,468 – 1,741
Prix ​​de l'appartement, USD 164,421 – 201,255

Localisation sur la carte

Mer-Rouge, Égypte
Alimentation et boissons
Loisirs

