Complexe résidentiel Hurghada, Magawish Trivana

Holiday Park Resort – vie côtière redéfinie
Vivez l'harmonie parfaite du confort, des loisirs et de la sophistication au Holiday Park Resort, une destination résidentielle de choix conçue pour ceux qui recherchent un style de vie côtier raffiné.
Spanning 54,000 m2 à Magawish, cette communauté exceptionnelle redéfinit le resort vivant à travers l'élégance, l'espace, et des équipements pensés.
Choisissez votre maison parfaite
Des studios élégants et des appartements confortables de 1 à 2 chambres à coucher aux élégantes villas jumelles, Holiday Park Resort offre une sélection variée de maisons adaptées à chaque style de vie.
Une communauté de style resort conçue pour la détente et le plaisir ultimes:
20% Bâtiments / 80% Piscines, Paysages & Jardins
Grande piscine olympique résidentielle (250 m)
Piscine de sable et fontaines de danse
8 Piscines (2 chauffées – 6 non chauffées)
Clinique et pharmacie
Gym, spa, cafés, restaurants et bars
Villas 3 pieds avec toits
Public Beach Accès en face de la route (avec supplément)
Le plus grand parc Aqua avec plus de 12 jeux d'eau
Délai de livraison
Prêt pour juin 2026
Sécurisez votre maison de rêve aujourd'hui et profitez de l'équilibre parfait entre luxe, loisirs et sérénité côtière au Holiday Park Resort.
Homes Bay – Votre associé immobilier fiable
À Homes Bay, nous vous guidons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une totale transparence et un soutien multilingue.