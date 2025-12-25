  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Hurghada
  4. Complexe résidentiel Hurghada, Magawish Trivana

Complexe résidentiel Hurghada, Magawish Trivana

Hurghada, Égypte
depuis
$37,774
T.V.A.
depuis
$931/m²
BTC
0.4493110
ETH
23.5503104
USDT
37 346.3015784
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
13 1
ID: 33108
Dernière actualisation: 25/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Holiday Park Resort – vie côtière redéfinie
Vivez l'harmonie parfaite du confort, des loisirs et de la sophistication au Holiday Park Resort, une destination résidentielle de choix conçue pour ceux qui recherchent un style de vie côtier raffiné.
Spanning 54,000 m2 à Magawish, cette communauté exceptionnelle redéfinit le resort vivant à travers l'élégance, l'espace, et des équipements pensés.

Choisissez votre maison parfaite
Des studios élégants et des appartements confortables de 1 à 2 chambres à coucher aux élégantes villas jumelles, Holiday Park Resort offre une sélection variée de maisons adaptées à chaque style de vie.

  • Installations exceptionnelles

Une communauté de style resort conçue pour la détente et le plaisir ultimes:
20% Bâtiments / 80% Piscines, Paysages & Jardins
Grande piscine olympique résidentielle (250 m)
Piscine de sable et fontaines de danse
8 Piscines (2 chauffées – 6 non chauffées)
Clinique et pharmacie
Gym, spa, cafés, restaurants et bars
Villas 3 pieds avec toits
Public Beach Accès en face de la route (avec supplément)
Le plus grand parc Aqua avec plus de 12 jeux d'eau

Délai de livraison
Prêt pour juin 2026
Sécurisez votre maison de rêve aujourd'hui et profitez de l'équilibre parfait entre luxe, loisirs et sérénité côtière au Holiday Park Resort.

Homes Bay – Votre associé immobilier fiable
À Homes Bay, nous vous guidons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une totale transparence et un soutien multilingue.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 75.0
Prix ​​par m², USD 927
Prix ​​de l'appartement, USD 69,508

Localisation sur la carte

Hurghada, Égypte
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel Hurghada, Magawish Trivana

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Fermer
