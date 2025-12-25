Complexe résidentiel Hurghada, Magawish Trivana

Holiday Park Resort – vie côtière redéfinie

Vivez l'harmonie parfaite du confort, des loisirs et de la sophistication au Holiday Park Resort, une destination résidentielle de choix conçue pour ceux qui recherchent un style de vie côtier raffiné.

Spanning 54,000 m2 à Magawish, cette communauté exceptionnelle redéfinit le resort vivant à travers l'élégance, l'espace, et des équipements pensés.

Choisissez votre maison parfaite

Des studios élégants et des appartements confortables de 1 à 2 chambres à coucher aux élégantes villas jumelles, Holiday Park Resort offre une sélection variée de maisons adaptées à chaque style de vie.

Installations exceptionnelles

Une communauté de style resort conçue pour la détente et le plaisir ultimes:

20% Bâtiments / 80% Piscines, Paysages & Jardins

Grande piscine olympique résidentielle (250 m)

Piscine de sable et fontaines de danse

8 Piscines (2 chauffées – 6 non chauffées)

Clinique et pharmacie

Gym, spa, cafés, restaurants et bars

Villas 3 pieds avec toits

Public Beach Accès en face de la route (avec supplément)

Le plus grand parc Aqua avec plus de 12 jeux d'eau

Délai de livraison

Prêt pour juin 2026

Sécurisez votre maison de rêve aujourd'hui et profitez de l'équilibre parfait entre luxe, loisirs et sérénité côtière au Holiday Park Resort.

Homes Bay – Votre associé immobilier fiable

À Homes Bay, nous vous guidons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une totale transparence et un soutien multilingue.