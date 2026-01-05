  1. Realting.com
  3. Complexe résidentiel Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Complexe résidentiel Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Mer-Rouge, Égypte
$88,955
$87,947/m²
05/01/2026
$88,955
05/01/2026
$89
05/01/2026
$88,955
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Cala
Vivez une vie côtière élégante dans cet appartement spacieux d'une chambre au rez-de-chaussée, parfaitement positionné avec une vue directe sur la piscine.
Conçu avec des mises en page modernes et des finitions de haute qualité, l'unité offre confort, fonctionnalité et une atmosphère de style resort sereine – idéal pour une utilisation personnelle et un investissement.

Chez Homes Bay, nous offrons une transparence totale, un soutien multilingue et des offres de développeur exclusives pour vous assurer la meilleure opportunité adaptée à votre nouvelle maison.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 115.6
Prix ​​par m², USD 1,585
Prix ​​de l'appartement, USD 183,184

Localisation sur la carte

Mer-Rouge, Égypte
Alimentation et boissons

Revue vidéo de complexe résidentiel Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

