Complexe résidentiel Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Cala
Vivez une vie côtière élégante dans cet appartement spacieux d'une chambre au rez-de-chaussée, parfaitement positionné avec une vue directe sur la piscine.
Conçu avec des mises en page modernes et des finitions de haute qualité, l'unité offre confort, fonctionnalité et une atmosphère de style resort sereine – idéal pour une utilisation personnelle et un investissement.
Chez Homes Bay, nous offrons une transparence totale, un soutien multilingue et des offres de développeur exclusives pour vous assurer la meilleure opportunité adaptée à votre nouvelle maison.