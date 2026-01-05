  1. Realting.com
  3. Complexe résidentiel Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Complexe résidentiel Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Mer-Rouge, Égypte
depuis
$90,126
depuis
$2,498/m²
05/01/2026
$90,126
05/01/2026
$77,000
BTC
1.0720301
ETH
56.1896817
USDT
89 106.1204514
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12 1
ID: 33129
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Niché le long de la côte à couper le souffle de Sahl Hashesh, Il Bayou offre un mélange exceptionnel de vie sereine et d'aventure côtière.
Ce développement haut de gamme combine une architecture élégante, un aménagement paysager luxuriant et un accès direct à l'une des plus belles communautés balnéaires de l'Egypte.

Les résidents profitent d'innombrables possibilités de loisirs, du kite surf, de la plongée et de la plongée dans des eaux cristallines aux journées de détente au spa et au centre de fitness.
La place animée offre une atmosphère sociale animée avec des restaurants, des cafés, des boutiques et des lieux de divertissement, garantissant que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.

Que vous recherchiez la tranquillité, les loisirs, ou un investissement sécurisé par la mer Rouge, Il Bayou Sahl Hashesh offre l'équilibre parfait entre le luxe, la nature, et le style de vie — en faisant l'une des destinations résidentielles et d'investissement les plus souhaitables de la région.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Chalet
Surface, m² 133.0
Prix ​​par m², USD 2,179
Prix ​​de l'appartement, USD 289,854

Localisation sur la carte

Mer-Rouge, Égypte
Alimentation et boissons

Revue vidéo de complexe résidentiel Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Homes Bay
Langues
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
