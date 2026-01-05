Complexe résidentiel Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Niché le long de la côte à couper le souffle de Sahl Hashesh, Il Bayou offre un mélange exceptionnel de vie sereine et d'aventure côtière.

Ce développement haut de gamme combine une architecture élégante, un aménagement paysager luxuriant et un accès direct à l'une des plus belles communautés balnéaires de l'Egypte.

Les résidents profitent d'innombrables possibilités de loisirs, du kite surf, de la plongée et de la plongée dans des eaux cristallines aux journées de détente au spa et au centre de fitness.

La place animée offre une atmosphère sociale animée avec des restaurants, des cafés, des boutiques et des lieux de divertissement, garantissant que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.

Que vous recherchiez la tranquillité, les loisirs, ou un investissement sécurisé par la mer Rouge, Il Bayou Sahl Hashesh offre l'équilibre parfait entre le luxe, la nature, et le style de vie — en faisant l'une des destinations résidentielles et d'investissement les plus souhaitables de la région.