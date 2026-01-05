Complexe résidentiel Hurghada, Arabia La Mora Resort

La Mora – Urban Living with Resort Comfort
Bienvenue à La Mora, une communauté résidentielle moderne qui s'étend sur 24 000 m2 au cœur du quartier de l'Arabie. Conçu pour le style, le confort et la commodité, La Mora allie l'énergie de la ville à la détente de style resort.
Lieu principal
Des moments de plages, de shopping, de repas et de divertissement dans le quartier animé de l'Arabie.
Types d'unités
Studios
Des mises en page pensées combinant élégance et fonctionnalité.
Commodités de vie
4 Piscines & Aqua Parc
Café, Gym & Dédié Espace de travail
Zone et aire de jeux pour enfants
Centre commercial sur place
Sécurité 24/7
Livraison
Décembre 2026