  2. Égypte
  3. Hurghada
  4. Complexe résidentiel Hurghada, Arabia La Mora Resort

Complexe résidentiel Hurghada, Arabia La Mora Resort

Hurghada, Égypte
depuis
$35,114
T.V.A.
depuis
$1,032/m²
BTC
0.4176740
ETH
21.8920821
USDT
34 716.6677377
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15 1
ID: 33109
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

English English

La Mora – Urban Living with Resort Comfort
Bienvenue à La Mora, une communauté résidentielle moderne qui s'étend sur 24 000 m2 au cœur du quartier de l'Arabie. Conçu pour le style, le confort et la commodité, La Mora allie l'énergie de la ville à la détente de style resort.
Lieu principal
Des moments de plages, de shopping, de repas et de divertissement dans le quartier animé de l'Arabie.
Types d'unités
Studios
Des mises en page pensées combinant élégance et fonctionnalité.

Commodités de vie
4 Piscines & Aqua Parc
Café, Gym & Dédié Espace de travail
Zone et aire de jeux pour enfants
Centre commercial sur place
Sécurité 24/7

Livraison
Décembre 2026

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 62.0
Prix ​​par m², USD 1,076
Prix ​​de l'appartement, USD 66,684

Localisation sur la carte

Hurghada, Égypte
Éducation
Alimentation et boissons

Revue vidéo de complexe résidentiel Hurghada, Arabia La Mora Resort

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Laisser une demande
