5 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Sol 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Sol 2
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$407,498
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 1
Lieu: Trivana, chemin Magawish (route de l'aéroport), Hurghada Type: 1 Chambre Taille: 64 SQ…
$56,216
Laisser une demande
Villa 21 chambre dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 21 chambre
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 21
Surface 1 379 m²
Nombre d'étages 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Devenez propriétaire d'un hôtel-boutique enti…
$1,75M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 316 m²
Nombre d'étages 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Villa spacieuse de 251 m² avec jardin privé de 15…
$405,190
Laisser une demande
