Complexe résidentiel Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Hurghada, Égypte
depuis
$69,058
depuis
$1,584/m²
BTC
0.8214257
ETH
43.0544324
USDT
68 276.1198088
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
ID: 33127
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Bienvenue à Storia Del Mare, une communauté résidentielle raffinée de 10 500 m2 dans la prestigieuse région de l'Arabie.
Situé à proximité du Hilton Hotel et du City Center, ce projet offre une atmosphère côtière calme avec un accès direct à la mer, combinant confort, intimité et vue imprenable.

Vivre au bord de la mer
Profitez d'un environnement serein avec la mer Rouge à votre porte. Chaque jour vous invite à vous détendre, à vous détendre et à vivre en harmonie avec l'océan.

Installations et caractéristiques communautaires
Storia Del Mare offre un style de vie complet :

  • Plage privée avec accès direct à la mer
  • Trois piscines
  • Bar de piscine et restaurant de plage
  • Club pour enfants pour le confort familial
  • Centre de plongée pour amateurs d'aventures en mer
  • Service de bateau à vitesse disponible (en supplément)
  • Générateurs de secours pour l'eau et l'électricité
  • Vue sur la mer disponible de tous les côtés du projet

Date de livraison: Décembre 2025.

Homes Bay – Votre partenaire immobilier
Homes Bay vous accompagne tout au long de votre voyage immobilier, en vous guidant dans toutes les langues pour votre confort et votre confiance. Nous garantissons l'accès à des offres exclusives et la meilleure expérience d'achat possible adaptée à vos besoins.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 83.0
Prix ​​par m², USD 1,584
Prix ​​de l'appartement, USD 131,443

Localisation sur la carte

Hurghada, Égypte
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Revue vidéo de complexe résidentiel Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Laisser une demande
