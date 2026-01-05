Complexe résidentiel Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Bienvenue à Storia Del Mare, une communauté résidentielle raffinée de 10 500 m2 dans la prestigieuse région de l'Arabie.
Situé à proximité du Hilton Hotel et du City Center, ce projet offre une atmosphère côtière calme avec un accès direct à la mer, combinant confort, intimité et vue imprenable.
Vivre au bord de la mer
Profitez d'un environnement serein avec la mer Rouge à votre porte. Chaque jour vous invite à vous détendre, à vous détendre et à vivre en harmonie avec l'océan.
Installations et caractéristiques communautaires
Storia Del Mare offre un style de vie complet :
Date de livraison: Décembre 2025.
