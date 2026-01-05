Complexe résidentiel Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Bienvenue à Storia Del Mare, une communauté résidentielle raffinée de 10 500 m2 dans la prestigieuse région de l'Arabie.

Situé à proximité du Hilton Hotel et du City Center, ce projet offre une atmosphère côtière calme avec un accès direct à la mer, combinant confort, intimité et vue imprenable.

Vivre au bord de la mer

Profitez d'un environnement serein avec la mer Rouge à votre porte. Chaque jour vous invite à vous détendre, à vous détendre et à vivre en harmonie avec l'océan.



Installations et caractéristiques communautaires

Storia Del Mare offre un style de vie complet :

Plage privée avec accès direct à la mer

Trois piscines

Bar de piscine et restaurant de plage

Club pour enfants pour le confort familial

Centre de plongée pour amateurs d'aventures en mer

Service de bateau à vitesse disponible (en supplément)

Générateurs de secours pour l'eau et l'électricité

Vue sur la mer disponible de tous les côtés du projet

Date de livraison: Décembre 2025.

