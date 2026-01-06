Complexe résidentiel Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Grand Rock est une communauté résidentielle moderne couvrant 6 000 m2, idéalement situé directement sur Mamsha, à côté de Princesses. Resort et à quelques pas de la plage.
Options de paiement
Achat en espèces avec 10% de réduction
15% PDD jusqu'à 18 mois
20% PDD jusqu'à 24 mois
30% PDD jusqu'à 36 mois
Frais d'entretien: 10% une fois
Équipements:
Vue sur la mer et la piscine
3 piscines
Zone pour enfants
Commerces de détail
Stationnement souterrain
Sécurité 24/7 avec accès fermé
Supermarché & pharmacie à proximité
Livraison: décembre 2026
Homes Bay offre un soutien complet, une assistance multilingue et des offres exclusives.