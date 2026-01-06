  1. Realting.com
Complexe résidentiel Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Hurghada, Égypte
depuis
$46,750
depuis
$1,091/m²
BTC
0.5560871
ETH
29.1469002
USDT
46 221.4257819
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
19 1
ID: 33142
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Grand Rock est une communauté résidentielle moderne couvrant 6 000 m2, idéalement situé directement sur Mamsha, à côté de Princesses. Resort et à quelques pas de la plage.

Options de paiement

  • Achat en espèces avec 10% de réduction

  • 15% PDD jusqu'à 18 mois

  • 20% PDD jusqu'à 24 mois

  • 30% PDD jusqu'à 36 mois

  • Frais d'entretien: 10% une fois

Équipements:

  • Vue sur la mer et la piscine

  • 3 piscines

  • Zone pour enfants

  • Commerces de détail

  • Stationnement souterrain

  • Sécurité 24/7 avec accès fermé

  • Supermarché & pharmacie à proximité

Livraison: décembre 2026

Homes Bay offre un soutien complet, une assistance multilingue et des offres exclusives.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 80.0
Prix ​​par m², USD 1,092
Prix ​​de l'appartement, USD 87,344

Localisation sur la carte

Hurghada, Égypte
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Revue vidéo de complexe résidentiel Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

