Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Résidentiel
  4. Maison

Maisons à vendre en Égypte

Hurghada
7
Mer-Rouge
17
Matruh
4
El Alamein
4
27 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Louxor, Égypte
Villa 5 chambres
Louxor, Égypte
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 400 m²
Nombre d'étages 1
Belle villa sur le Nil au sud de Louxor à vendre – paix, nature et culture unies !Descriptio…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Deutsch
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez la vie abordable à Trivana – Hurghada's New Hidden Gemme Situé le long de la rout…
$57
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 6 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 6 chambres
Hurghada, Égypte
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955,072
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Sol 3
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$317,296
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 2 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez un art de vivre raffiné dans ce chalet-appartement de 2 chambres, offrant 111 m² d…
$168,012
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans El Alamein, Égypte
Duplex 5 chambres
El Alamein, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
5 chambres 4 salles de bains et un grand jardin à Marina Côte Nord Egypte
$597,057
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 1
Détails de l'unité: Lieu: Trivana, chemin Magawish (route de l'aéroport), Hurghada Type: 1 …
$57,341
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison de ville 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 195 m²
Nombre d'étages 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH MIDDLE TOWNHOUSE Cette maison de ville de 4 chambres à IL Bayou of…
$361,890
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Hurghada, Égypte
Villa 4 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Sol 1/3
Découvrez ONE7, notre premier complexe résidentiel au cœur de Hurghada, où la vie élevée rép…
$551,955
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison de ville 3 chambres dans Cheikh Zayed, Égypte
Maison de ville 3 chambres
Cheikh Zayed, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
Nombre d'étages 3
VUE DE MOUNTAIN (les VINES) par Mountain View DevelopmentCHAMBRE- 3 étages- Jardin, 70 m2Lie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Haya Property
Langues
English, Русский
Maison de ville 4 chambres dans Cheikh Zayed, Égypte
Maison de ville 4 chambres
Cheikh Zayed, Égypte
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 211 m²
Nombre d'étages 3
Park Valley Grand Château Composé par EFID DéveloppementCHAMBRE- 2 étages.- Zone de repos du…
$160,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Haya Property
Langues
English, Русский
Maison 4 chambres dans El Alamein, Égypte
Maison 4 chambres
El Alamein, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 460 m²
Nombre d'étages 2
Villa à vendre à Marina Côte Nord Egypte4 chambres2 salles de bainsÎle 4Marina 5
$500,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Al Ahia', Égypte
Villa 4 chambres
Al Ahia', Égypte
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Sol 2
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$407,498
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 3
Lieu: Magawish Road (route de l'aéroport), Hurghada Projet: Trivana Étage: Niveau piscine Ty…
$56,312
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 5 chambres dans El Alamein, Égypte
Maison 5 chambres
El Alamein, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
Villa à vendre à Marina 75 chambres4 salles de bainsPremière plage de sableDeuxième rangée s…
$630,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Hurghada, Égypte
Maison 3 chambres
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 288 m²
Nombre d'étages 3
A villa with free access to the beach is sold -NOTROPHTRAING -senenter -commonplace …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Hurghada, Égypte
Maison 1 chambre
Hurghada, Égypte
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Nombre d'étages 1
Lieu: Trivana, chemin Magawish (route de l'aéroport), Hurghada Type: 1 Chambre Taille: 64 SQ…
$56,216
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Château 8 chambres dans El Alamein, Égypte
Château 8 chambres
El Alamein, Égypte
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 800 m²
Nombre d'étages 3
Marina Gate 1 District 7 Villa 10 Al Jawhara directement sur la mer et derrière le lac et à …
$1,03M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Le Caire, Égypte
Maison de ville 3 chambres
Le Caire, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 166 m²
Nombre d'étages 3
EASTSHIRE par Alqamzi DevelopmentVille Ville- 3 étages- Zone de repos du toit- Stationnement…
$400,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Haya Property
Langues
English, Русский
Villa 5 chambres dans Égypte
Villa 5 chambres
Égypte
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
$475,902
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 2 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 176 m²
Sol 2/3
Cet élégant appartement de 2 chambres et 2 salles de bain à IL Bayou offre 112 m² d’espace i…
$170,197
Laisser une demande
Villa 21 chambre dans Mer-Rouge, Égypte
Villa 21 chambre
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 21
Surface 1 379 m²
Nombre d'étages 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Devenez propriétaire d’un hôtel-boutique enti…
$1,75M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 4 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 316 m²
Nombre d'étages 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Villa spacieuse de 251 m² avec jardin privé de 15…
$405,190
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 3 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 273 m²
Sol 1/3
Cette maison de ville d’angle de 4 chambres à IL Bayou offre 265 m² d’espace intérieur génér…
$217,539
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Chalet 3 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 m²
Sol 2/3
Découvrez cet élégant appartement de 3 chambres et 2 salles de bain au IL Bayou, offrant 133…
$214,288
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Le Caire, Égypte
Maison de ville 3 chambres
Le Caire, Égypte
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
Les jardins de MarQVILLA- 2 étages.- Stationnement.LieuNouveau CaireTerminé.Superficie total…
$400,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Haya Property
Langues
English, Русский
Maison de ville 5 chambres dans Mer-Rouge, Égypte
Maison de ville 5 chambres
Mer-Rouge, Égypte
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 265 m²
Nombre d'étages 3
IL BAYOU SAHL HASHEESH CORNER TOWNHOUSE Cette maison de ville d’angle avec 5 chambres au …
$364,118
Laisser une demande

Types de propriétés en Égypte

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Égypte

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller