  4. Complexe résidentiel La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Hurghada, Égypte
depuis
$17,575
T.V.A.
depuis
$958/m²
BTC
0.2090553
ETH
10.9574815
USDT
17 376.4762296
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
10 1
ID: 33143
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

English English

La Vida – Boutique Vivant à Magawish, Hurghada
La Vida est une boutique résidentielle de 800 m2 avec seulement 47 unités exclusives, offrant confort, intimité et élégance moderne dans un emplacement privilégié.
Situé à Magawish, directement devant l'hôtel Rixos, le projet est proche de la plage, des lieux de divertissement, des restaurants et de toutes les commodités de la ville.

Options de paiement
• Achat en espèces avec 15% de réduction
• Acompte de 30% avec versements jusqu'à 30 mois
• Frais d'entretien: 7,5 % une fois

Installations:
Deux piscines, réception avec gestion de location, piscine-vue, et sécurité 24/7.

Livraison: juin 2027

Homes Bay – Votre associé immobilier fiable
Vous guider à travers chaque étape avec des conseils transparents et un soutien multilingue.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 38.0
Prix ​​par m², USD 959
Prix ​​de l'appartement, USD 36,428

Localisation sur la carte

Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Dos
Laisser une demande
Fermer
Laisser une demande
Fermer
Laisser une demande
Fermer
