Complexe résidentiel La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida – Boutique Vivant à Magawish, Hurghada

La Vida est une boutique résidentielle de 800 m2 avec seulement 47 unités exclusives, offrant confort, intimité et élégance moderne dans un emplacement privilégié.

Situé à Magawish, directement devant l'hôtel Rixos, le projet est proche de la plage, des lieux de divertissement, des restaurants et de toutes les commodités de la ville.

Options de paiement

• Achat en espèces avec 15% de réduction

• Acompte de 30% avec versements jusqu'à 30 mois

• Frais d'entretien: 7,5 % une fois

Installations:

Deux piscines, réception avec gestion de location, piscine-vue, et sécurité 24/7.

Livraison: juin 2027

Homes Bay – Votre associé immobilier fiable

Vous guider à travers chaque étape avec des conseils transparents et un soutien multilingue.