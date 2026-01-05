  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Complexe résidentiel ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Al Ahia', Égypte
$36,718
$1,394/m²
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Al Ahia'

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Bienvenue à ORO Plage, votre évasion balnéaire ultime où l'élégance se mêle à la détente.
Spanning 8 800 m2 au coeur d'Al Ahyaa, juste en face de Moubarak 7 Villas, ce magnifique projet offre le mélange parfait de confort, de loisirs et d'opportunités d'investissement.

Le bonheur en bord de mer à son meilleur
Réveillez-vous au son des vagues et profitez d'un accès direct à une plage privée.
Que vous cherchiez des matins paisibles ou des aventures aquatiques passionnantes, ORO Plage offre un style de vie conçu pour le rêveur de la mer en vous.

Découvrez le meilleur de Beachfront Living:

  • Plage privée – Accès exclusif réservé aux résidents
  • 3 Piscines – Relax et rafraîchissement à tout moment de la journée
  • Activités nautiques – plaisir et loisirs sans fin
  • Contrat vert – Investissement soucieux de l'environnement
  • Dédié résidentiel & commercial Espaces – 60% résidentiels, 40% non résidentiels, idéal pour la vie et les affaires


Délai de livraison
Prêt à déménager décembre 2026
Sécurisez votre place dans cette destination balnéaire exclusive et embrassez l'art de la vie côtière de luxe.

Avec Homes Bay
Chez Homes Bay, nous vous guidons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une transparence totale, un soutien multilingue et des offres de développeur exclusives adaptées à vos objectifs d'investissement et vos préférences de style de vie.

Localisation sur la carte

Al Ahia', Égypte
Revue vidéo de complexe résidentiel ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

