Complexe résidentiel ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Bienvenue à ORO Plage, votre évasion balnéaire ultime où l'élégance se mêle à la détente.
Spanning 8 800 m2 au coeur d'Al Ahyaa, juste en face de Moubarak 7 Villas, ce magnifique projet offre le mélange parfait de confort, de loisirs et d'opportunités d'investissement.
Le bonheur en bord de mer à son meilleur
Réveillez-vous au son des vagues et profitez d'un accès direct à une plage privée.
Que vous cherchiez des matins paisibles ou des aventures aquatiques passionnantes, ORO Plage offre un style de vie conçu pour le rêveur de la mer en vous.
Découvrez le meilleur de Beachfront Living:
Délai de livraison
Prêt à déménager décembre 2026
Sécurisez votre place dans cette destination balnéaire exclusive et embrassez l'art de la vie côtière de luxe.
Avec Homes Bay
Chez Homes Bay, nous vous guidons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une transparence totale, un soutien multilingue et des offres de développeur exclusives adaptées à vos objectifs d'investissement et vos préférences de style de vie.