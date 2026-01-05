Complexe résidentiel ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Bienvenue à ORO Plage, votre évasion balnéaire ultime où l'élégance se mêle à la détente.

Spanning 8 800 m2 au coeur d'Al Ahyaa, juste en face de Moubarak 7 Villas, ce magnifique projet offre le mélange parfait de confort, de loisirs et d'opportunités d'investissement.

Le bonheur en bord de mer à son meilleur

Réveillez-vous au son des vagues et profitez d'un accès direct à une plage privée.

Que vous cherchiez des matins paisibles ou des aventures aquatiques passionnantes, ORO Plage offre un style de vie conçu pour le rêveur de la mer en vous.

Découvrez le meilleur de Beachfront Living:

Plage privée – Accès exclusif réservé aux résidents

3 Piscines – Relax et rafraîchissement à tout moment de la journée

Activités nautiques – plaisir et loisirs sans fin

Contrat vert – Investissement soucieux de l'environnement

Dédié résidentiel & commercial Espaces – 60% résidentiels, 40% non résidentiels, idéal pour la vie et les affaires



Délai de livraison

Prêt à déménager décembre 2026

Sécurisez votre place dans cette destination balnéaire exclusive et embrassez l'art de la vie côtière de luxe.

Avec Homes Bay

Chez Homes Bay, nous vous guidons à chaque étape de votre voyage immobilier avec une transparence totale, un soutien multilingue et des offres de développeur exclusives adaptées à vos objectifs d'investissement et vos préférences de style de vie.