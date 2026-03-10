Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de studios en Khan Chroy Changvar, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 26
Vivez une vie moderne dans ce studio haut de gamme à Morgan EnMaison, offrant des vues impre…
$300
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 26
Plongez dans une vue imprenable sur la rivière et la ville depuis ce studio condo à louer da…
$300
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 10
Découvrez le mélange parfait de la vie moderne et des vues sereines avec ce superbe condo de…
$400
par mois
