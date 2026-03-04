Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Khan Boeng Keng Kang, Cambodge

8 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 11
$290
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 5
Ce studio moderne est stratégiquement situé au cœur de BKK1, entouré d'une variété de plats …
$1,100
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Venez vivre en ville avec ce charmant studio dans le quartier animé de Sangkat Toul Svay Pre…
$450
par mois
Studio dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5
Niché dans le quartier animé de Khan Boeung Keng Kang (BKK), cet élégant studio moderne entr…
$630
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 9
Découvrez ce studio condo accueillant à louer dans le cœur vibrant de Boeng Keng Kang, Phnom…
$650
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 12
La Maison One va au-delà de votre appartement, offrant des éléments essentiels à l'unité ain…
$550
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 9
Votre retraite urbaine parfaite ! Louer ce spacieux condo studio de 56m2 dans vibrant Boeng …
$280
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 3
L'appartement comprend des services essentiels comme Internet, accès à la piscine, une salle…
$400
par mois
