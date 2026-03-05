Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Toul Kork
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Khan Toul Kork, Cambodge

9 propriétés total trouvé
Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez la vie urbaine ! Ce condo studio amical à louer à Tuol Kouk, Boeng Kak Ti Muoy, Ph…
$200
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 7
Ce studio moderne et bien conçu de 50m2 offre un mélange parfait de confort et de commodité …
$250
par mois
Laisser une demande
Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez ce charmant studio condo à louer au coeur de Tuol Kouk, Phnom Penh ! Parfaitement …
$270
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 5
C'est un studio condo entièrement meublé dans la région de Toul Kork. Il est idéalement situ…
$540
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Un studio est disponible à la location près du stade olympique et du marché City Mall (envir…
$150
par mois
Laisser une demande
Studio dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Surface 20 m²
Chambre à louer près du stade olympique et du marché City Mall (environ 250m) - Surface de l…
$150
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 22
Situé au cœur de Boeng Kak, ce studio moderne offre un mélange parfait de confort et de comm…
$500
par mois
Laisser une demande
Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez votre évasion urbaine parfaite ! Ce condo élégant est disponible à la location à T…
$250
par mois
Laisser une demande
Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez la ville vibrante dans ce charmant studio condo à louer à Tuol Kouk, Boeng Kak Ti …
$250
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller