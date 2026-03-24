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Loyer mensuel de studios en Phnom Penh, Cambodge

Khan Sen Sok
3
Khan Boeng Keng Kang
8
Khan Chamkar Mon
5
Khan Mean Chey
3
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33 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 5
Ce studio moderne est stratégiquement situé au cœur de BKK1, entouré d'une variété de plats …
$1,100
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Venez vivre en ville avec ce charmant studio dans le quartier animé de Sangkat Toul Svay Pre…
$450
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 9
Votre retraite urbaine parfaite ! Louer ce spacieux condo studio de 56m2 dans vibrant Boeng …
$280
par mois
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Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez ce charmant studio condo à louer au coeur de Tuol Kouk, Phnom Penh ! Parfaitement …
$270
par mois
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Studio dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Découvrez la vie urbaine confortable dans ce charmant studio condo à louer, niché dans vibra…
$170
par mois
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Studio 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Studio 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 16
Profitez de la vie au bord de la rivière à Vue Aston, l'un des projets de condominium les pl…
$350
par mois
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Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez votre évasion urbaine parfaite ! Ce condo élégant est disponible à la location à T…
$250
par mois
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Studio dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Louez ce studio condo chic dans Chak Angrae Leu, Mean Chey! Vivez une vie urbaine moderne à …
$170
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 20 m²
Un studio est disponible à la location près du stade olympique et du marché City Mall (envir…
$150
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 26
Plongez dans une vue imprenable sur la rivière et la ville depuis ce studio condo à louer da…
$300
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Sol 10
Découvrez cet élégant condo de 1 chambre à louer, habilement conçu dans un style studio mode…
$800
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 9
Découvrez ce studio condo accueillant à louer dans le cœur vibrant de Boeng Keng Kang, Phnom…
$650
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Sol 10
Découvrez votre retraite urbaine parfaite ! Ce charmant condo studio à louer à Chamkar Mon, …
$350
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 20
Si vous êtes à la recherche d'un joli studio condo dans le meilleur emplacement, consultez C…
$450
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Il s'agit d'un appartement entièrement meublé d'une chambre dans un bâtiment sécurisé avec s…
$260
par mois
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Studio dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5
Niché dans le quartier animé de Khan Boeung Keng Kang (BKK), cet élégant studio moderne entr…
$630
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 2
Le condo est situé à proximité de Boeung Trabek Market (1 minute), Toul Tom Poung Market (5 …
$320
par mois
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Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez la ville vibrante dans ce charmant studio condo à louer à Tuol Kouk, Boeng Kak Ti …
$250
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Vivez la vie urbaine à son meilleur dans ce studio spacieux, niché dans le quartier exclusif…
$600
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 26
Vivez une vie moderne dans ce studio haut de gamme à Morgan EnMaison, offrant des vues impre…
$300
par mois
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Studio dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Studio
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Surface 31 m²
Sol 6
Entrez dans l'élégance urbaine ! Ce studio lumineux de 31m2 à louer à Saensokh vibrant, Ou B…
$250
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 10
Découvrez le mélange parfait de la vie moderne et des vues sereines avec ce superbe condo de…
$400
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 6
Louer ce charmant condo studio de 38m2 en animation Chak Angrae Leu, moyenne Santé, Phnom Pe…
$330
par mois
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Studio dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Studio
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 15
Ce studio entièrement meublé à Sen Sok est prêt à emménager et bénéficie d'un emplacement pr…
$370
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 12
La Maison One va au-delà de votre appartement, offrant des éléments essentiels à l'unité ain…
$550
par mois
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Studio dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Découvrez la vie urbaine ! Ce condo studio amical à louer à Tuol Kouk, Boeng Kak Ti Muoy, Ph…
$200
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 22
Situé au cœur de Boeng Kak, ce studio moderne offre un mélange parfait de confort et de comm…
$500
par mois
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Studio dans Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Studio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Cambodge
Surface 20 m²
Chambre à louer près du stade olympique et du marché City Mall (environ 250m) - Surface de l…
$150
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 3
L'appartement comprend des services essentiels comme Internet, accès à la piscine, une salle…
$400
par mois
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Studio 1 chambre dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 16
Ce studio entièrement meublé à Sen Sok est prêt à emménager et bénéficie d'un emplacement pr…
$420
par mois
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