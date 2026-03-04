Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de studios en Khan Chamkar Mon, Cambodge

5 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 2
Le condo est situé à proximité de Boeung Trabek Market (1 minute), Toul Tom Poung Market (5 …
$320
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Sol 10
Découvrez votre retraite urbaine parfaite ! Ce charmant condo studio à louer à Chamkar Mon, …
$350
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Il s'agit d'un appartement entièrement meublé d'une chambre dans un bâtiment sécurisé avec s…
$260
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Vivez la vie urbaine à son meilleur dans ce studio spacieux, niché dans le quartier exclusif…
$600
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Sol 10
Découvrez cet élégant condo de 1 chambre à louer, habilement conçu dans un style studio mode…
$800
par mois
Laisser une demande
