Loyer mensuel de studios en Khan Mean Chey, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Studio dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Découvrez la vie urbaine confortable dans ce charmant studio condo à louer, niché dans vibra…
$170
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 6
Louer ce charmant condo studio de 38m2 en animation Chak Angrae Leu, moyenne Santé, Phnom Pe…
$330
par mois
Studio dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Louez ce studio condo chic dans Chak Angrae Leu, Mean Chey! Vivez une vie urbaine moderne à …
$170
par mois
