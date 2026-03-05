Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Cambodge
  3. Khan Sen Sok
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Khan Sen Sok, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Studio dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Studio
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Surface 31 m²
Sol 6
Entrez dans l'élégance urbaine ! Ce studio lumineux de 31m2 à louer à Saensokh vibrant, Ou B…
$250
par mois
Studio 1 chambre dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 16
Ce studio entièrement meublé à Sen Sok est prêt à emménager et bénéficie d'un emplacement pr…
$420
par mois
Studio dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Studio
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 15
Ce studio entièrement meublé à Sen Sok est prêt à emménager et bénéficie d'un emplacement pr…
$370
par mois
