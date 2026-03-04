Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de immobiliers en Khan Chamkar Mon, Cambodge

appartements
161
maisons
36
205 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 32
Bienvenue dans ce charmant condo 1 lit, 1 bain à louer au coeur de Chamkar Mon, Tonle Basak,…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 10
Entrez dans la ville moderne avec ce spacieux appartement de 1 chambre, parfaitement situé a…
$600
par mois
Laisser une demande
Atterrir dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Atterrir
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Surface 451 m²
Cette propriété offre une superficie totale de 451 m2 (15,5m x 28m) avec une surface utilisa…
$3,500
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 425 m²
Sol 2
Cette superbe villa de 4 chambres, 6 salles de bains offre un confort et une commodité moder…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 1
Grand magasin à louer sur la rue 135 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$900
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 224 m²
Sol 3
Découvrez cette villa de 3 étages bien entretenue dans un quartier calme de Phsar Daeum Thko…
$1,300
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 2
Vous cherchez un endroit confortable et abordable pour vivre à Toul Tompong 1? Cet apparteme…
$500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 12
Ce studio moderne de 38m2 est situé aux 11ème et 12ème étages, offrant une vue spectaculaire…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
Sol 15
Un appartement haut de gamme de 3 chambres, 3 salles de bains est maintenant disponible à la…
$3,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement moderne d'une chambre est rempli d'une excellente lumière naturelle et de fl…
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Cet appartement de 1 chambre, situé au 1er étage dans la région de Psa Derm Thkov, offre 47m…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement bien conçu de deux chambres offre un espace de vie et de confort généreux, a…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce charmant appartement de 2 chambres, 1 salle de bain est idéalement situé au coeur de Tonl…
$750
par mois
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 100 m²
Sol 2
Boutique attractive à louer sur la rue 155 C'est une occasion fantastique de louer un magasi…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Cet appartement spacieux de deux chambres offre un aménagement pratique et bien planifié ave…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable d'une chambre est situé dans la région de Phsar Derm Thkov et of…
$450
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 3
Vivez une vie moderne dans ce duplex élégant de 1 chambre, condo 2 salles de bains, situé au…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 550$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse:…
$550
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 486 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans la zone paisible et centr…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio de 37 m2 offre un espace de vie élégant et efficace, idéal pour célibataires ou je…
$800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cet appartement spacieux est situé à Tonle Bassac et est disponible pour 1 500 $ par mois. I…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 140 m²
Sol 3
Cette spacieuse maison de 3 étages à Boeung Keng Kang 1 offre une combinaison parfaite de co…
$2,900
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de 150 m2 offre un espace de vie confortable et moderne, avec 2 chambres et …
$1,000
par mois
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 2
Le condo est situé à proximité de Boeung Trabek Market (1 minute), Toul Tom Poung Market (5 …
$320
par mois
Laisser une demande
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 10
Ce spacieux appartement duplex est situé dans le quartier très recherché de Tonle Basak. D'u…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location : 550$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse:…
$550
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un immeuble meublé situé dans le quartier Boeng Trabaek de Phnom Penh, un quartier adjacent …
$600
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1BR/ 1 salle de bains 💵 Prix de location: 800$/mois 📆 Disponible: Maintenant Adresse: …
$800
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce tout nouvel appartement est idéalement situé au cœur de Toul Tompong, offrant un mélange …
$750
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement est situé à Tonle Bassac et est disponible pour 1 000 $ par mois. Il dispose…
$1,000
par mois
Laisser une demande
