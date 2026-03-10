Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de immobiliers en Khan Chbar Ampov, Cambodge

appartements
20
maisons
8
propriété commerciale
4
34 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Sol 10
Votre retraite urbaine parfaite vous attend! Ce charmant condo de 1 chambre à coucher à Chba…
$250
par mois
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 18
Découvrez votre évasion urbaine parfaite ! Ce sympathique condo 1 chambre à coucher, 1 salle…
$300
par mois
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 14
Ce condo entièrement meublé à louer est situé au 14ème étage et est livré avec tous les appa…
$350
par mois
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 27
Ce condo entièrement meublé de 2 chambres, 1 salle de bain au 27ème étage de Vue Aston offre…
$1,000
par mois
Atterrir dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Atterrir
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Surface 308 m²
This prime land along National Road 1 in Khan Chbar Ampov presents an outstanding rental opp…
$1,500
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Sol 2
Boutique à louer le long de la route nationale 1 dans un quartier fréquenté et très fréquent…
$2,500
par mois
Atterrir dans Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Atterrir
Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Surface 3 105 m²
Ce terrain expansif est stratégiquement situé le long d'une route majeure dans une zone en c…
$1,200
par mois
Copropriété 3 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 34
Panthouse situé à Koh Norea offre une vie moderne au bord de la rivière dans l'une des zones…
$4,500
par mois
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 7
Découvrez votre location idéale à Chbar Ampov, Niroth, Phnom Penh ! Ce charmant condo de 2 c…
$600
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Sol 5
Ce bâtiment de 5 étages est situé sur la route principale de la route nationale 1 à Khan Chb…
$2,200
par mois
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Embrassez-vous de la ville vibrante vivant dans ce charmant condo de 2 chambres, disponible …
$500
par mois
villa de 5 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 5 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Cette élégante villa de trois étages offre des espaces de vie spacieux remplis de lumière na…
$6,500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 18
Votre oasis urbaine parfaite vous attend! Découvrez ce charmant condo 1 chambre, 1 salle de …
$280
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 1
Ce magasin à louer est situé le long de la route nationale 1, dans un quartier en développem…
$1,000
par mois
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Découvrez ce charmant condo 2 lits, 2 bains à louer dans le quartier animé de Niroth à Chbar…
$680
par mois
Maison 4 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 80 m²
Sol 3
Situé dans le cher Borey Peng Communauté Huot, cette maison liée joliment meublée offre une …
$1,400
par mois
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 8
Ce condo entièrement meublé à louer est situé au 8ème étage et est livré avec tous les appar…
$400
par mois
Propriété commerciale 450 m² dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale 450 m²
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 450 m²
Sol 1
Spacieux et de haute qualité entrepôt disponible à la location dans un quartier résidentiel …
$1,200
par mois
villa de 7 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 7 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Sol 2
Cette élégante villa Queen est située à Borey Peng Huoth Beong Snor et est disponible à la l…
$5,000
par mois
Maison 6 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Cette villa jumelle récemment décorée est située à Borey Hi-Tech sur la route nationale no 1…
$2,000
par mois
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 24
Cet appartement d'angle moderne au 24ème étage offre une vue imprenable sur la rivière et di…
$1,500
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 201 m²
Sol 3
Vous cherchez une maison unique avec un mélange de vie moderne et d'environnement naturel? C…
$1,500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio de 44 m2 est disponible à la location à 400 $ par mois, offrant un espace de vie c…
$400
par mois
Attique 3 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Attique 3 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 34
Élevez votre style de vie dans ce magnifique condo 3 lits, 3 bains à louer à Chbar Ampov, Ph…
$4,500
par mois
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 12
Ce condo de 2 chambres entièrement meublé à Vue Aston offre une expérience de vie sereine et…
$800
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 145 m²
C'est une bonne occasion pour qui cherche une belle maison liée qui offre une expérience de …
$1,000
par mois
Copropriété 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 17
Découvrez la vie dans ce charmant condo de 2 chambres, 1 salle de bain disponible à la locat…
$500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Découvrez votre retraite urbaine parfaite ! Ce charmant condo 1 lit, 1 bain à louer à Chbar …
$270
par mois
Studio 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Studio 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 16
Profitez de la vie au bord de la rivière à Vue Aston, l'un des projets de condominium les pl…
$350
par mois
Copropriété 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Cet appartement de 1 chambre à coucher de 1 salle de bain offre 60m2 d'espace de vie pensé a…
$550
par mois
