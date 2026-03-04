Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de immobiliers en Khan Mean Chey, Cambodge

appartements
43
maisons
21
82 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Ce studio condo entièrement meublé offre 49 m2 d'espace de vie confortable à 450 $ par mois,…
$450
par mois
Atterrir dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Atterrir
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 322 m²
Looking for a spacious and affordable land plot for rent? This land in Boeung Tumpun 2 is no…
$500
par mois
Maison dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 240 m²
Sol 5
Premier Corner Shophouse à louer sur Hun Sen Blvd C'est une occasion phénoménale de louer un…
$15,000
par mois
Atterrir dans Sangkat Stueng Mean Chey 2, Cambodge
Atterrir
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Cambodge
Surface 1 386 m²
Massive Commercial Land for Rent on Street 371 Here is a simple and attractive property list…
$5,000
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable de 2 chambres est disponible à la location à $700 par mois, avec…
$700
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce condo joliment meublé offre 110m2 de surface habitable avec deux chambres et un grand sal…
$1,500
par mois
Atterrir dans Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Atterrir
Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Surface 3 006 m²
Prime Commercial Land on Hun Sen Blvd This expansive plot of commercial land offers a rare o…
$22,000
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 48
Vivez une vie urbaine moderne à Urban Village , où cet appartement de 3 chambres entièrement…
$1,400
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Sol 42
Une communauté résidentielle moderne à usage mixte à Phnom Penh qui allie la vie contemporai…
$700
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 13
[Square Versailles] Salle Condo Studio 💵 Prix de location : 450$/mois 📆 Disponible: Maintena…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Cet appartement est situé à Boeng Tumpun et est disponible pour 750 $ par mois. Il dispose d…
$750
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 51
Découvrez la ville moderne de Urban Village , où cet appartement d'une chambre entièrement m…
$500
par mois
Studio dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Découvrez la vie urbaine confortable dans ce charmant studio condo à louer, niché dans vibra…
$170
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 64 m²
Sol 3
Grand magasin à louer sur la rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et at…
$950
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 35
Cet appartement de 3 chambres, 2 salles de bains est situé au 35ème étage, offrant une vue d…
$1,100
par mois
Copropriété dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Cette résidence moderne de Urban Village Phase 1 offre une vie citadine confortable avec des…
$700
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 165 m²
Sol 3
Situé dans la communauté bien planifiée de Borey Peng Huoth, The Star Diamond I , cette vill…
$1,600
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Ce spacieux appartement de 3 chambres offre une superficie totale de 215m2 avec quatre salle…
$1,800
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 7
Cette unité de 151m2 bien conçue dispose de 3 chambres et 2 salles de bains, offrant un envi…
$1,350
par mois
Atterrir dans Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Atterrir
Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Surface 1 400 m²
Excellent terrain commercial à louer près de 60m Blvd! 🚀 Sécurisez votre prochain emplacemen…
$2,800
par mois
Atterrir dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Atterrir
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 1 360 m²
Ce terrain spacieux de 1 360m2 avec une façade de 20m à Boeung Tumpun 2 offre une opportunit…
$1,000
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 113 m²
Sol 2
Boutique abordable à louer sur la rue 371 Une excellente opportunité pour votre entreprise v…
$550
par mois
Atterrir dans Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Atterrir
Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Surface 9 203 m²
Premier Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd. A premier opportunity for your business aw…
$27,618
par mois
Maison dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer dans le prestigieux Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportu…
$1,350
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer dans le prestigieux Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportu…
$1,500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce condo de 1 chambre entièrement meublé offre 54m2 d'espace de vie confortable, parfait pou…
$500
par mois
Atterrir dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Atterrir
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 2 500 m²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This spacious commercial land offers a fantas…
$8,750
par mois
Copropriété dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Découvrez la ville confortable vivant dans cet appartement de 1 chambre entièrement meublé s…
$550
par mois
Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 80 m²
Sol 5
Grand magasin à louer sur le boulevard Hun Sen C'est une occasion fantastique de louer un ma…
$3,000
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 10
Surface 324 m²
Sol 2
Boutique Premium Corner à louer sur la rue 271/432 C'est une occasion phénoménale de louer u…
$12,000
par mois
