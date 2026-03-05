Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la ville confortable vivant dans cet appartement de 1 chambre entièrement meublé, …
$550
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Ce tout nouveau studio exécutif, situé dans le quartier de Phnom Penh, offre des espaces de …
$1,296
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
$1,600
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2
Vivez une vie surélevée au bord de la rivière dans ce spacieux appartement de 100m2 idéaleme…
$1,040
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette résidence privée est située dans un quartier paisible de Daun Penh, à une courte dista…
$550
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Espace de détail expansif dans Central Doun Penh Prime Doun Penh Magasinez à louer! Énorme 1…
$2,300
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 88 m²
Sol 4
Débloquez le plein potentiel de votre entreprise ou de votre style de vie avec ce magasin co…
$1,200
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 95 m²
Situé dans le quartier historique de Wat Phnom, district de Daun Penh. Spacieux aménagement …
$1,400
par mois
Copropriété 1 chambre dans Daun Penh, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Découvrez la ville raffinée qui vit dans cet appartement de 91m2 de taille généreuse situé a…
$1,500
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Ce charmant appartement de 3 chambres est parfait pour les familles qui recherchent confort,…
$1,300
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable et entretenu offre un espace de vie confortable de 55 m2, parfai…
$450
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce généreux appartement de 2 chambres offre 106,32 m2 d'espace de vie confortable et moderne…
$1,650
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Découvrez la ville luxueuse de ce vaste appartement de 190 m2, de 3 chambres situé au cœur d…
$2,500
par mois
Atterrir dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Atterrir
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Surface 2 137 m²
Ce terrain à louer est situé à Ou Russey le long de la route nationale 1, l'une des principa…
$25,000
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Ce magasin de 15m × 16m est un véritable atout commercial à puce bleue situé dans l'un des q…
$4,500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable d'une chambre est disponible à la location à 700 $ par mois et e…
$700
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Découvrez la vie confortable dans cet appartement bien aménagé d'une chambre situé dans le q…
$480
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 24
(en milliers de dollars)🏙️ Ville Voir Condo – Emplacement Prime Boeung Kark! Spacieux 2 cham…
$900
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Cette spacieuse et bien aménagée unité exécutive de 1 chambre (66-70m2) est disponible à la …
$1,767
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Cette unité offre un espace de vie confortable et élégant, parfait pour les familles ou les …
$1,500
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 6
Un élégant appartement en mezzanine de 1 chambre est maintenant disponible à la location à D…
$330
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Ce spacieux et bien aménagé de luxe de 1 chambre (50-55m2) est disponible à la location dans…
$1,532
par mois
Copropriété 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cet appartement moderne et spacieux offre une ville confortable vivant au cœur de Daun Penh,…
$1,800
par mois
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 5
Vivez le charme de la vie urbaine avec cet appartement de 65m2 magnifiquement conçu au 5ème …
$750
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux appartement de 2 chambres, 2 salles de bains offre 120 m2 d'espace de vie confor…
$1,200
par mois
Propriété commerciale 490 m² dans Daun Penh, Cambodge
Propriété commerciale 490 m²
Daun Penh, Cambodge
Surface 490 m²
Sol 3
Cette spacieuse unité de vente au détail de 490m2 au 3ème étage de Exchange Square offre une…
$15
par mois
Propriété commerciale 16 m² dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 16 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Surface 16 m²
Sol 11
Transformez votre environnement d'affaires avec un espace de bureau moderne et bien situé of…
$416
par mois
Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Ce premier logement de 2 chambres (120-127 m2) est disponible à la location dans le quartier…
$2,992
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Sol 2
Ce magasin à louer est stratégiquement situé à Ou Russey le long du boulevard Monivong, l'un…
$9,000
par mois
Copropriété 1 chambre dans Daun Penh, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce studio avec baignoire offre 50m2 d'espace de vie confortable et est disponible pour 1 178…
$1,178
par mois
