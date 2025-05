Estilo salón

«Lounge» se traduce del inglés como ociosidad o indolencia. Este concepto apareció en el siglo pasado y, en un principio, se refería exclusivamente a la música. Se podían escuchar composiciones instrumentales de estilo lounge en cafeterías, hoteles, vestíbulos de oficinas y ascensores. Poco a poco, el término lounge superó los límites de la cultura musical y comenzó a utilizarse en relación con la descripción de espacios interiores.

El estilo lounge en interiores implica paz y tranquilidad. Este estilo es especialmente popular en las grandes ciudades. Después de un día duro en la oficina, los atascos de tráfico, las multitudes en el metro y otras molestias, los residentes de las megalópolis anhelan tener comodidad física y mental. Por eso las zonas lounge hoy se pueden encontrar tanto en grandes centros de negocios (oasis de tranquilidad) como en las cafeterías, salones de belleza, hoteles e incluso apartamentos ordinarios.

Las principales características del estilo lounge son el minimalismo, los tonos apagados, la ausencia de esquinas afiladas, lineas suaves, texturas agradables de tejidos y acabados. En cuanto a los apartamentos, una zona lounge aquí puede estar presente en el dormitorio, en la sala de estar o incluso en el balcón o en el baño. Sillones suaves y envolventes, velas aromáticas, cortinas de luz, chimeneas estilizadas o reales, la privacidad y la relajación son elementos del estilo lounge.

Los muebles en estos interiores no deben ser voluminosos, sino funcionales e «invisibles». Cuando se trata del dormitorio, se necesita un colchón cómodo, una manta blanda, una luz tenue difusa, y un cabecero de madera con revestimiento de tela. Los propietarios de una habitación así no querrán dejarla con la llegada de la mañana, por lo que debe tener la posibilidad de desayunar o descansar por la tarde: una mesa de café, una silla colgante de mimbre y otros elementos similares.

Si hablamos de los materiales, la madera es adecuada para el lounge, así como la piedra, el vidrio y el metal. Lo principal es no sobrecargar el interior con detalles superfluos, no decorar demasiado y no perturbar el ambiente de relajación y tranquilidad con elementos innecesarios.