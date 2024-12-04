Piso en edificio nuevo Apartamentos de Lujo Cerca del Casino Wynn en la Isla Al Marjan

Apartamentos Frente al Mar Cerca del Casino Wynn en Al Marjan Island

La isla de Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial situado en Ras Al Khaimah (EAU), que se adentra 4,5 kilómetros en el Golfo Arábigo y ocupa una superficie de 2,7 millones de metros cuadrados. Diseñado como destino costero de categoría mundial, ofrece una mezcla única de urbanizaciones residenciales, hoteleras y de ocio rodeadas de playas vírgenes y aguas cristalinas. La isla es un próspero centro de complejos turísticos de lujo, residencias exclusivas y entretenimiento vibrante, que atrae tanto a inversores como a veraneantes. Gracias a su estratégica ubicación, a sólo 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai, y al fuerte apoyo gubernamental al turismo y las infraestructuras, la isla de Al Marjan representa una de las oportunidades de crecimiento más interesantes de la región.

Los apartamentos en venta en Ras Al Khaimah, están idealmente situados a sólo 2 minutos de Wynn Resort, 12 minutos de Al Hamra Mall, 13 minutos de RAK Central, 14 minutos de Al Hamra Golf Club, 16 minutos del Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, 30 minutos de RAK Mall y Al Qawasim Corniche, 35 minutos del Aeropuerto Internacional de RAK, 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Sharjah, y 60 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai y el centro de Dubai.

El proyecto es un desarrollo visionario frente al mar, concebido como una extensión perfecta de la naturaleza, que combina las formas esculpidas de las escarpadas montañas de Ras Al Khaimah con las serenas costas de la isla de Al Marjan. El diseño arquitectónico presenta líneas fluidas, tonos terrosos y texturas orgánicas, con elevaciones diseñadas para reflejar el juego de luces y sombras en las crestas de las montañas, mientras que las masas esculpidas de los edificios crean vacíos dinámicos que realzan y enmarcan las amplias vistas al mar. El proyecto, que ofrece a los residentes una playa privada, varias piscinas, entre ellas una cubierta climatizada, una piscina horizontal, piscinas familiares y piscinas infinitas, redefine el concepto de vida de lujo con una amplia gama de servicios repartidos entre la planta baja y las plantas superiores. Entre las principales instalaciones se incluyen un gran vestíbulo de triple altura con servicios de conserjería, salones en la casa club, espacios gastronómicos envolventes, un gimnasio de última generación frente al mar, terrazas de yoga al aire libre, un estudio de pilates, una pista de footing con pasarelas flotantes, casas club para niños y adolescentes, un parque infantil cubierto, santuarios de spa y bienestar con salas de vapor, saunas, salas de tratamiento, jacuzzis, una sala de cine, zonas para mascotas, terrazas para barbacoas, clubes de playa, zonas para hacer hogueras y terrazas comerciales al aire libre. Toda la comunidad está interconectada con puentes ajardinados, creando un flujo orgánico entre las torres y los centros sociales, fomentando un rico estilo de vida de conectividad, bienestar y ocio en un entorno que encarna la sofisticación costera elevada.

El proyecto está diseñado como un refugio costero envolvente en el que los interiores están esculpidos para armonizar con la naturaleza, con amplias distribuciones abiertas que enmarcan vistas ininterrumpidas del Golfo Arábigo a través de ventanas de suelo a techo. Las residencias incluyen una cuidada selección de unidades de 1 y 2 dormitorios, donde cada espacio está cuidadosamente diseñado con acabados a medida, texturas esculpidas y una paleta neutra inspirada en la costa, creando un flujo continuo entre el interior y el exterior. Todas las viviendas están equipadas con armarios modernos, elegantes soluciones de almacenamiento integradas y cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de primera calidad, que garantizan una comodidad sin esfuerzo y una funcionalidad moderna. Las zonas de estar y comedor están diseñadas con techos altos y detalles de piedra natural, ofreciendo una elevada sensación de apertura y tranquilidad, mientras que los amplios balcones privados extienden el espacio vital al exterior, capturando el ritmo del mar y los matices cambiantes del horizonte. Cada detalle, desde la selección artesanal de materiales hasta la planificación inteligente del espacio, refleja una elegancia discreta que redefine la vida frente al mar como una forma de arte de tranquila sofisticación y refinado equilibrio.

RKT-00015