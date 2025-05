Piso en edificio nuevo Vela Dorchester Collection

Nacido en el latín para ‘salvar’, VELA majestuosamente nos atrae hacia arriba a nuevas alturas de refinamiento, belleza y diseño

Para asegurar el estatus icónico, la calidad y el valor, OMNIYAT comisaria asociaciones con las luminarias de la industria, incluyendo el distinguido grupo de hospitalidad, Dorchester Collection. Ocupando los lugares más buscados, las propiedades OMNIYAT, gestionadas por Dorchester Collection, están diseñadas para crear un rendimiento superior en la inversión y para dar a cada propietario la garantía OMNIYAT de vivir en un espacio elevado a medida que refleje su personalidad, logros y armonía para su futuro.

Una dirección que habla volúmenes Espectacularmente ubicado en el distrito de Burj Khalifa, VELA es la última adición al próximo destino ultra-lujo de OMNIYAT, comisariado con discreción y discernimiento por el desarrollador definitorio de Dubai. Dibujo el éxito de la vecina The Lana Hotel and Residences, Dorchester Collection, Dubai, e inspirado en la visión de OMNIYAT de remodelar la bahía de Marasi, VELA encarna los reinos más altos de posibilidad y sofisticación que se establece para definir este destino icónico.

La dualidad de la ciudad y el mar

Un reino de perspectivas reimaginadas

El aumento por encima de la suave corriente de la bahía de Marasi, VELA, Dorchester Collection, Dubai, es una celebración del paseo marítimo contemporáneo que vive en Dubai

ASCEND TO THE SUBLIME

Con capacidad para 150 metros, las 38 residencias de VELA abarcan suntuosos áticos y propiedades de tres y cuatro habitaciones. La torre está coronada por el Sky Palace, repartida en tres plantas con dos piscinas, grandes terrazas, un gimnasio privado y un majlis.

Un enfoque reimaginado de la vida urbana

Cada una de las residencias de VELA presenta espacios interiores sin igual, ventanas de suelo a techo, vastas terrazas y piscinas de esquina en forma de L con vistas a las impresionantes vistas del puerto deportivo, el icónico Burj Khalifa y el centro de Dubai.

Glide into serenity

Recorrido en la piscina de regazo infinito que parece flotar sin esfuerzo por encima del puerto deportivo, mientras admira el paisaje urbano y vistas amplias al agua.

Esto se complementa con un gimnasio de triple altura con vistas panorámicas, una sala de cine, zonas de juegos infantiles, salas de reuniones y una suite privada de spa y salón.

Lifestyle provider

Un estilo de vida de comodidad y facilidad espera a las manos del legendario servicio de Dorchester Collection. Los propietarios disfrutan del lujo y la libertad de una casa privada con la mayor comodidad y prestigio de un servicio excepcional de cinco estrellas, y las exclusivas comodidades alineadas con esta reputación de clase mundial.

VELA’s Amenities

• Lobby principal, VIP & Marina

• Infinity-Edge Lap Pool

• Gimnasio de altura triple

• Spa Suite y Salón

• Sala de niños • Sala de cine

• Salas de reuniones

• Seguridad

• Valet

• Servicios del hotel en The Lana, Dorchester Collection, Dubai

• Beach club at One at Palm Jumeirah Dorchester Collection, Dubai

- Clásico

• Mantenimiento y limpieza de zonas comunes

• Conserje de residencia 24/7

• Servicios de portero y portero

• Estacionamiento de valet

• Servicio de salvavidas y gimnasio

• Servicios de seguridad 24/7

-À La Carte

• Servicio de limpieza

• Lavandería

• Mantenimiento

• Servicios de restauración a medida

• Eventos de comedor únicos " funciones

• Servicios de floración

• Reservas, reservas " citas

• Experiencias de cinco estrellas en casa



Hospitalidad legendaria Dorchester Collection es famosa por proporcionar el epítome de la elegancia y la sofisticación en sus hoteles internacionales, como The Dorchester, Hotel Plaza Athénée, y The Beverly Hills Hotel. Desde 1931, el grupo ha ampliado su cartera para incluir 10 hoteles de prestigio situados en las ciudades más vibrantes del mundo, incluyendo París, Milán, Roma, Los Ángeles, y su última adición, Dubai. OMNIYAT y Dorchester Collection han colaborado estrechamente para presentar The Lana, Dorchester Collection, Dubai - la primera entrada de la marca en la región y su décimo hotel mundial.