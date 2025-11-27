Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Tairovska selisna gromada, Ucrania

Lymanka
270
293 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Lymanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 44 m²
Piso 7/7
Estoy ofreciendo un simple apartamento de 1er dormitorio en el JFK para un cómodo * séptimo …
$34,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 47 m²
Piso 14/16
24522. Vendo un espacioso apartamento de 1 habitación en ZhM Raduzhny. Ubicado en el piso me…
$43,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 37 m²
Piso 10/17
23798 Vendo apartamento de 1 habitación en un nuevo complejo encargado en Tairova. Ubicado e…
$29,500
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 3/17
11399 One-room apartment for sale. Spacious loggia. Metal-plastic windows, armored front doo…
$32,527
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 18/19
29203 Vendo apartamento de 1 habitación en 53 Zhemchuzhina (dormitorio, cocina tipo estudio,…
$58,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 7/13
№ 1803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We offer a 1 bedroom apartment on Tairov fo…
$26,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 8/18
22146 Vendo apartamento de 1 habitación en el complejo residencial 5 Zhemchuzhina. La superf…
$53,000
Apartamento 3 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 4/7
31295 Se vende un espacioso apartamento de 3 habitaciones en el complejo residencial Rosenth…
$36,000
Apartamento 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 75 m²
Piso 4/22
28095. Un apartamento de tres habitaciones en 46 perlas con renovación
$92,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 3/16
29721. Vendo apartamento de una habitación en ZhM Raduzhny. Área total 43 metros cuadrados. …
$43,000
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 19/19
24312El apartamento está reformado, rediseñado en 2 habitaciones independientes y una amplia…
$48,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 2/16
18907. Vendo apartamento de 1 habitación en la calle Granitnaya. Área total 40 metros cuadra…
$49,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 22 m²
Piso 4/19
31485 Se vende un acogedor apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Akvarel 2.…
$26,500
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 1/16
21806 Ofrezco a la venta un apartamento de 1 habitación en un complejo residencial nuevo ter…
$28,500
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 19/19
29244. Daré a luz un apartamento de 2 habitaciones en el complejo residencial 53 Zhemchuzhin…
$55,775
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 45 m²
Piso 7/15
24986 Vendo apartamento de 1 habitación en Raduzhny. Área total 45 metros cuadrados. Ubicado…
$37,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 46 m²
Piso 10/11
$49,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 44 m²
Piso 15/19
$57,600
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 61 m²
Piso 19/19
30630. Venta de un apartamento de dos habitaciones en el complejo residencial 58 Zhemchuzhin…
$48,960
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 48 m²
Piso 8/15
26690 Vendo apartamento de 1 habitación en una casa nueva alquilada en Tairova. Ubicado en e…
$52,800
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 6/19
26561 Vendo apartamento de 2 habitaciones en el complejo residencial 53 Zhemchuzhina en Tair…
$77,000
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 10/15
22898 Se vende apartamento reformado en el complejo residencial Levitan. 2 ascensores, por…
$29,000
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 19/19
30784. Se vende un apartamento de dos habitaciones en el complejo residencial 58 Zhemchuzhin…
$52,400
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 14/19
30634. Venta de un apartamento de dos habitaciones en el complejo residencial 49 Zhemchuzhin…
$60,730
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 21 m²
Piso 4/19
30292. Venta de un elegante apartamento de una habitación en un nuevo complejo residencial. …
$26,500
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 19/19
30162. Venta de apartamento de 2 habitaciones en el complejo residencial 57 Zhemchuzhina. Ár…
$60,905
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 3/19
30357 Vendo apartamento de 2 habitaciones en 49 Zhemchuzhina. Área total 65 metros cuadrado…
$46,499
Apartamento 1 habitación en Lymanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 5/7
21748. Se vende apartamento de una habitación en el conjunto residencial Kaleidoscope. Nueva…
$50,000
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 69 m²
Piso 13/19
26975. Venderé un apartamento de 2 habitaciones en el LCD 53 Pearls. El área total de 69 me…
$88,500
Apartamento 2 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 11/19
25752 Vendo apartamento de 2 habitaciones en el complejo residencial 53 Zhemchuzhina en Tair…
$77,000
