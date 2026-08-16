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Locales comerciales en venta en Raión de Podilsk, Ucrania

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 6 000 m² en Podilsk, Ucrania
Propiedad comercial 6 000 m²
Podilsk, Ucrania
Área 6 000 m²
10169. Ofrecemos para la venta empresa de procesamiento de granos. Región de Podolsk Odessa.…
$470,000
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Propiedad comercial 5 000 m² en Balta, Ucrania
Propiedad comercial 5 000 m²
Balta, Ucrania
Área 5 000 m²
10111. Ofrecemos a la venta una fábrica de prendas operativas en la región de Odessa. Varios…
$620,000
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Propiedad comercial 14 593 m² en Borshchi, Ucrania
Propiedad comercial 14 593 m²
Borshchi, Ucrania
Área 14 593 m²
26039. Complejo de propiedad situado cerca de Podolsk, ciudad. Borshchi, región de Odessa. L…
$4,50M
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TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33 en Borshchi, Ucrania
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33
Borshchi, Ucrania
Área 14 593 m²
Número de plantas 3
Parque Industrial R-33 1. Strategic Overview El Parque Industrial R-33 es un territori…
$6,28M
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Agencia
BPS Consulting
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