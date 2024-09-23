Complejo residencial SANMAR 9

¡Proponemos considerar un nuevo complejo en Mersin, que es perfecto para inversiones en estrategias de reventa!!!
Crecimiento año por año 30% +
PAGO EN LA OPERACIONAL POR 12 MESES EN PAGO 50%
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1). TODOS LOS MATERIALES CERTIFICADOS T.S.E, Y MATERIAL UTILIZADO DE LA 1ra CLASE
2). SISTEMA DE GAS NAGRETERO Y NATURAL
3). BIMS TERMOSTICOS
4). SISTEMA PEQUEÑO
5). GENERADOR COMPLETO
6). HIDRO-TEPLOIZOLACIÓN DE LA BELLEZA
7). SISTEMA DE VIDEO
8). SISTEMA DE CÁMARO CENTRAL
CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR:
1). ESCALAS DE COOKHON
2. armario
3). SCAFES PARA BAÑO
4). COCINA FRONTERIZA
5). OKNA PVC
6). PINTURA DE IMPORTACIÓN EN LA BASE FORESTAL
7). LUZ PARA LA CLASE DE BAÑO 1
8). CLASE SOUL 1
9). CUBIERTA OPCIONAL 8 MM
10). FERROVIARIOS
once. INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE remolcado
CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA:
1). PISCINA ABIERTA
2). ESTACIONAMIENTO ABIERTO
3). JUEGO INFANTIL
5). CAMELIA
6). CAPPY DE BARBECY
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE USO GENERAL:
1). VANNA
2). SAUNA
3). FITNES
4). TENIS SETALMENTE
¡Hay muchas ofertas, con diferentes vistas y un área!!!
¡DÉJAME - RESPONDERÉ A TODOS LOS ASUNTOS Y DEJARÉ QUE EL INMOBILIARIO REAL QUE APROBA CAMBIARTE!!!!!