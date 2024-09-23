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Complejo residencial SANMAR 9

Akdeniz, Turquía
de
$53,800
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5
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ID: 3738
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Akdeniz
  • Ciudad
    Mersín

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

¡Proponemos considerar un nuevo complejo en Mersin, que es perfecto para inversiones en estrategias de reventa!!!

Crecimiento año por año 30% +
PAGO EN LA OPERACIONAL POR 12 MESES EN PAGO 50%

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1). TODOS LOS MATERIALES CERTIFICADOS T.S.E, Y MATERIAL UTILIZADO DE LA 1ra CLASE
2). SISTEMA DE GAS NAGRETERO Y NATURAL
3). BIMS TERMOSTICOS
4). SISTEMA PEQUEÑO
5). GENERADOR COMPLETO
6). HIDRO-TEPLOIZOLACIÓN DE LA BELLEZA
7). SISTEMA DE VIDEO
8). SISTEMA DE CÁMARO CENTRAL


CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR:
1). ESCALAS DE COOKHON
2. armario
3). SCAFES PARA BAÑO
4). COCINA FRONTERIZA
5). OKNA PVC
6). PINTURA DE IMPORTACIÓN EN LA BASE FORESTAL
7). LUZ PARA LA CLASE DE BAÑO 1
8). CLASE SOUL 1
9). CUBIERTA OPCIONAL 8 MM
10). FERROVIARIOS
once. INSTALACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE remolcado


CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA:
1). PISCINA ABIERTA
2). ESTACIONAMIENTO ABIERTO
3). JUEGO INFANTIL
5). CAMELIA
6). CAPPY DE BARBECY


CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE USO GENERAL:
1). VANNA
2). SAUNA
3). FITNES
4). TENIS SETALMENTE


¡Hay muchas ofertas, con diferentes vistas y un área!!!

¡DÉJAME - RESPONDERÉ A TODOS LOS ASUNTOS Y DEJARÉ QUE EL INMOBILIARIO REAL QUE APROBA CAMBIARTE!!!!!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 65.0
Precio por m², USD 849 – 890
Precio del apartamento, USD 58,647 – 61,494
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 95.0
Precio por m², USD 857 – 902
Precio del apartamento, USD 86,547 – 91,102

Localización en el mapa

Akdeniz, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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