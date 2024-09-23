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Piso en edificio nuevo Referans Beşiktaş

Besiktas, Turquía
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2
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ID: 38247
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Besiktas

Sobre el complejo

Referans Beşiktaş – Apartamentos de Lujo Cerca del Bósforo en el Corazón de Estambul

Referans Beşiktaş representa una interpretación refinada del lujo urbano en uno de los distritos más prestigiosos e históricos de Estambul. Su concepto arquitectónico destaca por la elegancia, la privacidad y la perfecta integración con el entorno, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan exclusividad sin renunciar a las ventajas de vivir en el centro de la ciudad. Su diseño residencial de baja densidad ofrece un ambiente tranquilo y distinguido, algo poco común en una ubicación tan privilegiada.

Situado en Beşiktaş, el proyecto permite a sus residentes disfrutar de una conexión inmediata con la vida social, cultural y comercial de Estambul. La cercanía al Bósforo, a parques históricos, prestigiosas universidades y exclusivos destinos de ocio garantiza un estilo de vida dinámico y equilibrado. Además, la excelente conexión mediante líneas de metro, ferris y las principales autopistas facilita la movilidad tanto para residentes como para profesionales.

Desde el punto de vista de la inversión, Referans Beşiktaş se beneficia de la escasez de nuevos desarrollos residenciales de lujo en el centro de Beşiktaş. Las propiedades en este distrito han demostrado históricamente una sólida revalorización y una demanda constante, impulsadas por la oferta limitada y el prestigio de la zona. La combinación de acabados premium, una ubicación excepcional y un alto potencial de valorización a largo plazo convierte al proyecto en una inversión segura y atractiva para la preservación del capital y la obtención de ingresos por alquiler.

Resumen del Proyecto

Referans Beşiktaş es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el corazón de Beşiktaş, que ofrece modernos apartamentos de amplios espacios, cerca del Bósforo, de parques históricos y de los principales centros culturales de Estambul.

El proyecto combina materiales de primera calidad, espacios exteriores privados y completas instalaciones de bienestar, ofreciendo un estilo de vida exclusivo con excelente conectividad en uno de los distritos más prestigiosos de la ciudad.

Las 10 principales ventajas de Referans Beşiktaş

  1. Ubicación privilegiada en el centro de Beşiktaş, muy cerca de la costa del Bósforo.

  2. Rodeado de parques históricos y de los principales lugares emblemáticos de la ciudad.

  3. Amplia variedad de viviendas, desde apartamentos de un dormitorio hasta espaciosas residencias dúplex.

  4. Vistas al Bósforo, a jardines y al skyline de Estambul desde determinadas viviendas.

  5. Acabados interiores de alta gama y materiales de construcción premium.

  6. Balcones, terrazas o jardines privados en muchas de las unidades.

  7. Piscina cubierta de uso exclusivo para los residentes.

  8. Completo centro de bienestar con gimnasio, sauna, hammam turco y baño de vapor.

  9. Jardines paisajísticos con senderos para caminar y elegantes elementos decorativos de agua.

  10. Acceso inmediato al metro, ferris, principales autopistas, colegios y hospitales.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Besiktas, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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