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Dúplex en venta en Estados Unidos

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Nueva York
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Dúplex 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Maravilloso apartamento duplex de 2 dormitorios de 2019 con vistas al mar y a la montaña en …
$469,479
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Dúplex 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
FOR SALE: STUNNING DUPLEX APARTMENT with PANORAMIC VIEWS IN UPPER CALAHONDA – MIJAS Situado…
$351,815
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Dúplex 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Casa de pueblo muy luminosa, totalmente reformada, con impresionantes vistas sobre el jardín…
$441,239
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Alanya HomeAlanya Home
Dúplex 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Dúplex STUNNING en el hermoso complejo moderno de nueva construcción, situado en Elements, A…
$692,981
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Dúplex 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
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Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Dúplex exclusivo con vistas panorámicas en Señorío de Aloha, Nueva Andalucía Descubre este …
$729,516
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Dúplex 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Apartamento dúplex con 3 dormitorios y 3 baños y una gran terraza. 136 m2. Muy espacioso. Ve…
$500,071
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MontbelMontbel
Dúplex 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Dúplex 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
$270,627
VAT
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