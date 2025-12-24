  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Benahavis
  4. Barrio residencial Villa Isola

Barrio residencial Villa Isola

Benahavis, Španjolska
de
$7,82M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 39411
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 678322723
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Exclusive development located within the private and secure community of Montemayor, in Benahavís. Set on a 4,762 m² plot and with an impressive built area of 1,840 m², this contemporary residence has been designed to offer exceptional quality, comfort, and privacy. The villa features 6 bedrooms, 6 bathrooms, and 3 guest toilets, distributed across bright open spaces that seamlessly connect interior living with expansive outdoor areas. Large glass openings frame panoramic views, while premium finishes and meticulous detailing contribute to a serene and sophisticated atmosphere. A residence where architectural quality, refined comfort and a privileged natural setting come together to offer an exceptional place to live. Interior can be made in accordance with clients wishes.

Localización en el mapa

Benahavis, Španjolska

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Los Arcos Luxury Villas
Nerja, Španjolska
de
$1,30M
Barrio residencial Finca Cortesin Golfside Villa 9
Casares, Španjolska
de
$9,90M
Barrio residencial Valley Collection
Benalmadena, Španjolska
de
$671,213
Edificio de apartamentos Modernas viviendas en la costa con soláriums y piscina en Málaga
Casares, Španjolska
de
$715,987
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$544,631
Está viendo
Barrio residencial Villa Isola
Benahavis, Španjolska
de
$7,82M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$714,725
Año de construcción 2028
Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Los Olivos Residencial Fase III
Barrio residencial Los Olivos Residencial Fase III
Barrio residencial Los Olivos Residencial Fase III
Barrio residencial Los Olivos Residencial Fase III
Barrio residencial Los Olivos Residencial Fase III
Mostrar todo Barrio residencial Los Olivos Residencial Fase III
Barrio residencial Los Olivos Residencial Fase III
Velez Malaga, Španjolska
de
$307,109
New development consisting of 92 high-quality homes, the the second phase will consist of 48 homes, distributed across 7 blocks of 4 floors. The property offers 2- and 3-bedroom apartments, as well as exclusive 3-bedroom penthouses. Each home is built with top-quality finishes, ensuring comf…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Mostrar todo Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Barrio residencial Paraíso Beach Fase 2 Adosados
Santa Margarita, Španjolska
de
$1,06M
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones