Barrio residencial The Meadows

The Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Golf Resort compuesto por 26 amplios adosados en primera línea de golf con vistas panorámicas sobre el residencial y el valle de Mijas. Orientación Suroeste. Viviendas en 3 alturas en una comunidad privada y cerrada, con piscina y jardín comunitario. The Meadows es sin duda su proyecto si busca una vivienda cómoda y funcional con sótano privado, planta principal diáfana con cocina totalmente amueblada y equipada, 3 amplios dormitorios, amplias terrazas y jardín. La Cala Golf Resort cuenta con 3 campos de golf de 18 hoyos, un centro de hidroterapia y Spa, un emblemático hotel de 4 estrellas, 2 restaurantes y 1 bodega, una escuela de golf (La Cala Golf Academy), Seguridad 24 horas y una gran variedad de instalaciones deportivas (pistas de tenis, pádel, campos de futbol profesional, sala de fitness, y centro de ocio), todo rodeado por un fantástico entorno natural. A escasos minutos en coche podrá disfrutar del encanto de Mijas y de su cuidado casco antiguo de pequeñas calles, ir de tiendas a Marbella o Fuengirola, o saborear la vida nocturna en La Cala de Mijas o Puerto Banús. En definitiva, un nuevo residencial con las ventajas de un entorno de máxima calidad, estratégicamente localizado en La Cala Golf Resort, a un precio realmente irrepetible. El residencial está ubicado en una zona tranquila entre el bello Parque Natural de la Sierra de Mijas y el mar Mediterráneo, a solo 10 minutos de las maravillosas playas de la Costa del Sol, a 20 minutos de Marbella y a 30 minutos del aeropuerto de Málaga. Es el lugar ideal para disfrutar de su estancia en la Costa del Sol, ya sea como vivienda de vacaciones, como primera residencia o como inversión.